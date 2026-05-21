Başkan Kumral\'dan HOMETEX\'te Babadağlı firmaları ziyaret etti

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, ev tekstili sektörünün önemli organizasyonlarından biri olan HOMETEX Fuarı'na ziyarette bulundu. Fuarda yer alan Babadağlı ve Denizlili firmaları ziyaret eden Başkan Kumral, sektör temsilcileriyle görüşerek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tekstil alanındaki köklü geçmişi üretim gücüyle buluşturan firmaların stantlarını tek tek gezen Başkan Kumral, katılımcılara hayırlı işler ve bereketli fuarlar temennisinde bulundu.

Babadağ'ın tekstil alanındaki güçlü birikimine dikkat çeken Başkan Kumral, firmaların hem ilçe hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Fuarda sergilenen ürünlerin sektörün gelişimini ve üretim kapasitesini ortaya koyduğunu belirten Kumral, emek veren tüm firmalara teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretler boyunca sektör temsilcileriyle sohbet eden Başkan Kumral, Babadağlı üreticilerin ulusal ve uluslararası platformlarda yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - DENİZLİ