Başkan Oral: "El ele vererek zor günleri aşacağız"

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

İlçedeki esnafla bir araya gelen Başkan Oral, istek ve talepleri dinledi. Her zaman ilçe esnafının yanında olduklarını dile getiren Başkan Oral, "Salgın tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Bunun yanında ülkemize birçok saldırılar yapılmakta. Hepimiz zor günler geçiyoruz. İnşallah el ele vererek bu zor günleri dayanışma içinde atlatacağız" dedi.

Her zaman ilçe esnafının yanında olduklarını dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Altınova Belediyesi olarak, esnafımıza da imkanlarımız çerçevesinde destek olmaya devam ediyoruz. Tüm dünyayı etkileyen salgın hepimizi olumsuz etkiledi. Ülke olarak ekonomik kurtuluş savaşı yaşıyoruz. Ama dimdik ayaktayız. Toplum olarak el ele vererek bu savaşı da Allah'ın yardımıyla kazanacağız" diye konuştu. - YALOVA