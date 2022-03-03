Başkan Sadıkoğlu: "Muhasebeciler resmi kurumlarla aramızda köprü görevi görüyor" - Son Dakika
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Başkan Sadıkoğlu: "Muhasebeciler resmi kurumlarla aramızda köprü görevi görüyor"

03.03.2022 10:55
Başkan Sadıkoğlu: "Muhasebeciler resmi kurumlarla aramızda köprü görevi görüyor"

Muhasebeciler Haftası dolayısıyla Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, muhasebecilerin işletmelerle resmi kurumlar arasında köprü görevi gördüğünü söyledi.

Muhasebeciler Haftası dolayısıyla Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, muhasebecilerin işletmelerle resmi kurumlar arasında köprü görevi gördüğünü söyledi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve MTSO yönetim kurulu üyeleri, 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası dolayısıyla Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti.

Oda Başkanı Serdar Böke'nin ve tüm muhasebeci ve mali müşavirlerin haftasını kutlayan Başkan Sadıkoğlu, "Muhasebeci ve mali müşavirler işletmelerimizle resmi kurumları arasındaki köprümüzdür. Ekonominin içinde yer alan sanayicimizin, tüccarımızın, esnafımızın yükünü muhasebeciler çekmekte. İş insanları olarak yapmış olduğumuz çalışmaların devletle iltisağını sağlayan muhasebeciler önemli işlere imza atıyor. Malatya TSO olarak, muhasebeciler odasının ve muhasebecilerin önemli olduğunu her platformda dile getiriyoruz. Oda binamızda yaptığımız yeni düzenlemeyle birlikte üyelerimizin işlemleri için odamıza gelen muhasebecileri için özel bir ortam sağladık. Muhasebeciler Odasına böyle bir söz vermiştik, sözümüzü de yerine getirmiş olduk. Ben bir kez daha Muhasebeciler Haftası dolayısıyla tüm muhasebecilerimizin haftalarını kutluyorum" dedi.

"Malatya TSO, şehrimizin en büyük STK'sı"

Malatya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Serdar Böke de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtip, "Her sene 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan muhasebeciler haftasının bir amacı var. Mali Müşavirlik ve Muhasebecilik mesleğinin toplumun tüm kesiminde tanıtılması ve ekonomiye kattığı değerin farkındalığının yaratılmasıdır. Bizler için önemli olan bu haftada Malatya'mızın en büyük STK'sı olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın değerli başkanı ve yönetim kuruluna ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, MTSO Meclis Başkan Vekili Hakan Er, MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Dinç, MTSO Meclis Divan Üyesi Ayhan Altunok, MTSO Meclis Üyeleri Oğuz Alkan ve Mikail İkiz, Malatya TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hilal Acı ve Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Beyhan Karadağ yer aldı. - MALATYA

Başkan Sadıkoğlu: Muhasebeciler resmi kurumlarla aramızda köprü görevi görüyor
Başkan Sadıkoğlu: Muhasebeciler resmi kurumlarla aramızda köprü görevi görüyor

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Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Muhasebe Haftası, Malatya, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Sadıkoğlu: 'Muhasebeciler resmi kurumlarla aramızda köprü görevi görüyor' - Son Dakika


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