Başkan Togar: "Bal işini uluslararası bir ticarete dönüştüreceğiz" - Son Dakika
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Başkan Togar: "Bal işini uluslararası bir ticarete dönüştüreceğiz"

26.02.2022 00:57
Başkan Togar: "Bal işini uluslararası bir ticarete dönüştüreceğiz"

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediyesi tarafından düzenlenen programda ilçedeki arıcılara eğitim verildi.

SAMSUN (İHA) – Tekkeköy Belediyesi tarafından düzenlenen programda ilçedeki arıcılara eğitim verildi. Başkan Hasan Togar, "Balımızı çok daha ciddi fiyatlara ihraç etmek için hem kooperatifleşip hem dernekleşip çok daha ciddi projelere hep birlikte imza atacağız. Bal işini uluslararası bir ticarete dönüştüreceğiz" dedi.

Arıcıların katıldığı program Tekkeköy Tarım İlçe Müdürü Murat Erdoğan'ın yaptığı konuşmayla başladı. Ardından söz alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz salondakilere arıcılık konusunda deneyimlerini aktardı. Korkmaz, hazırladığı sunumlar eşliğinde arıcılıkla ilgili daha verimli ve kaliteli ürün elde edilmesine yönelik güncel bilgileri paylaştı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar programda yaptığı konuşmada, "İlçemiz son 20 yıldır Samsun'un en ciddi göç alan ilçesi. 2021 yılında da Samsun'un 17 ilçesi içerisinde yüzde 3 göç alarak en fazla göç alan ilçesi. Her gün biraz daha büyüyen biraz daha gelişen bir ilçe ve bizim ilçemizin köyleriyle mahalleleriyle birlikte çok güzel bir coğrafyası var. En uzak tabir edebileceğimiz köy dahi buraya 15-20 dakika mesafede. 8 yıl önce çok daha sıkıntılı olan şartlardan bugün çok daha verimli olan şartlara geldik. Bizim köylerimizde denizin manzarasının haricinde oksijeni ve ormanı çok bol olan köylerimiz var. Bu köylerimizin hem yaşamsal anlamda nüfuslarının çoğalmasını hem de üretimin çeşitlilikle kalitelenmesini istiyoruz. Her geçen gün daha farklı bir üretim modeliyle o köylerimizin yaşam standartlarının yükselmesini istiyoruz. Bu bağlamda son 3 yıldır özellikle ilçemizin topraklarında yetişebilecek her türlü ürün için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu konuda Büyükşehir Beledi Başkanı Mustafa Demir'e de teşekkür ediyorum. İlçelerde tarımla alakalı bütün destekleri ekonomik gücü el verdiği ölçülerde bizlerle birlikte desteklemeye devam ediyor. İstiyoruz ki üreten bir toplum olalım" dedi.

OMÜ ile yapılan iş birliği protokolünden de bahseden Başkan Togar, " Ondokuz Mayıs Üniversitesi'yle birlikte çok güzel bir projeye imza attık. Bu ilçe sınırları içerisinde 600-700 rakım üzerinde arının gübreden ve doğal etki alanlarından hiç etkilenmeyeceği pilot bölge seçerek orada arıcılığı çok daha üst düzeyde geliştirip Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin sertifikasyon vermesiyle birlikte bu bal işini inşallah uluslararası bir ticarete dönüştüreceğiz. Sertifikasyonlu bal üreticiliği belgesi hepinize üniversitemiz aracılığıyla verip ürettiğimiz balımızı çok daha ciddi fiyatlara ihraç etmek için de hem kooperatifleşip hem dernekleşip çok daha ciddi projelere hep birlikte imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Program sonunda katılımcılara 'Anlaşılabilir Arıcılık' kitabı hediye edildi. - SAMSUN

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Hasan Togar, Hisarcık, Tekkeköy, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Togar: 'Bal işini uluslararası bir ticarete dönüştüreceğiz' - Son Dakika


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