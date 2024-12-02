Başkan Zeyrek'ten Manisa Meyve ve Sebze Haline Ziyaret - Son Dakika
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Ekonomi

Başkan Zeyrek'ten Manisa Meyve ve Sebze Haline Ziyaret

Başkan Zeyrek\'ten Manisa Meyve ve Sebze Haline Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Meyve ve Sebze Halini ziyaret ederek esnafın taleplerini dinledi ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

02.12.2024 12:49  Güncelleme: 12:51
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kentin sebze ve meyve akışının sağlandığı Manisa Meyve ve Sebze Halini ziyaret etti. Hal esnafının taleplerini dinleyen Başkan Ferdi Zeyrek, halde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaları da anlattı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Meyve ve Sebze Halini ziyaret etti. Başkan Ferdi Zeyrek, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen genel kurulla Manisa Meyve Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanlığına seçilen Mahfuz Yalçın ve hal esnafıyla bir araya geldi. Başkan Zeyrek'e, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Haller Şube Müdürü Eren Dağıstanlı, Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay eşlik etti. Hal esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Ferdi Zeyrek, esnafın taleplerini de dinledi.

Başkan Zeyrek çalışmaları anlattı

Manisa Sebze Meyve Hali'nde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaları anlatan Başkan Ferdi Zeyrek, "Seçim sürecinde buradan da dile getirmiştik. Çatıyla ilgili ihale sürecini başlattık. Çatımızın tamiratını yapacağız. Son dükkanlara su gelmediği söylendi. MASKİ ekiplerimiz de onuna ilgili çalışmalara hızlıca başlayacaklar. Rampanın orada su birikmemesi için de tahliye hattı projelendirmesine ekiplerimiz başlayacak" dedi.

Perşembe Pazarı'nın çatısının kapanması ile ilgili de bilgi veren Başkan Zeyrek, "Onun da çalışmasını başlatıyoruz. En kısa sürede orada da çalışmaları göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

"Bu şehir bize emanet"

Göreve geldiği ilk günden itibaren her zaman 'Bu para hepimizin parası' dediğini hatırlatan Başkan Zeyrek, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz bu emanetin her bir kuruşuna sahip çıkacağız. Bu parayı dert, sorun neyse oraya harcayacağız. Bu şehir bize emanet. Bizim içtiğimiz çayda, içtiğimiz suda bile Selendi'nin dağ köyünde yalın ayak gezen çocuğun vebali ve hakkı vardır. Harcadığımız her kuruşu didik didik ediyoruz. İnternet sitemizde de her ay nereye ne kadar harcadık açıklamasını yapıyoruz. İhalelerimizi canlı yayınlıyoruz. Yeter ki kurumun bir kuruşuna sahip çıkalım." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Başkan Zeyrek'ten Manisa Meyve ve Sebze Haline Ziyaret - Son Dakika

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