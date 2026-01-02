Başkent EDAŞ zorlu kış şartlarında 7/24 sahada mücadele ediyor

Başkent EDAŞ, Batı Karadeniz'de etkisini artıran yoğun kar yağışının yol açtığı zorlu koşullara rağmen, güçlü saha organizasyonu ve ileri teknoloji desteğiyle enerji arzının kesintisiz şekilde devam etmesi için sahada 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

Batı Karadeniz'de etkisini artıran yoğun kar yağışı ve fırtına, günlük yaşamı ve ulaşımı yer yer olumsuz etkilerken, Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) Zonguldak, Karabük, Kastamonu ve Bartın genelinde enerji arzının kesintisiz sağlanması için sahada 7/24 görev yapıyor.

Yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca yürütülen bakım çalışmaları ve şebeke yenileme yatırımlarıyla altyapısını kış koşullarına karşı güçlendiren şirket, meteorolojik uyarıların ardından ekiplerini hızla sahaya yönlendirdi. Bölgede 994 saha çalışanı, 462 araç ve 14 drone ile arızalara anında müdahale ediliyor. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde ekipler, merkez ve köylerdeki trafolara yeniden enerji verebilmek için 24 saat esasına göre çalışıyor. Dondurucu soğuklara rağmen metrelerce yükseklikteki direklerde bakım ve onarım yapan ekipler, hatlardaki arızaları kısa sürede gideriyor.

Zorlu arazide koordineli çalışma

Ormanlık ve yüksek rakımlı alanlarda kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aşması sahaya erişimi zorlaştırırken; ağaç devrilmeleri, buz yükü ve iletken sarkmaları gibi arızalar yaşanıyor. Araçla ulaşılamayan noktalara yaya olarak ilerleyen ekipler, enerji arzının devamı için yoğun çaba harcıyor. Kritik bölgelerde drone destekli hat kontrolleriyle arızalar hızla tespit edilirken, vinç ve iş makineleri de hazır bekletiliyor.

Şirket, kar ve don kaynaklı arızaların giderilmesi sürecinde valilikler, belediyeler, emniyet ve sağlık kuruluşlarıyla koordinasyon içinde çalışıyor. Hastaneler, içme suyu tesisleri, iletişim altyapıları ve stratejik noktalar öncelikli olarak takip ediliyor. Şirket, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından şebekede olağan dışı bir durumla karşılaşılması halinde 186 Çağrı Merkezi'ne bildirim yapılması çağrısında bulunuyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri bünyesinde Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile birlikte elektrik dağıtım faaliyetlerini yürüten üç şirketten biri olan Başkent EDAŞ, Batı Karadeniz'in tüm ilçelerinde kış koşullarına rağmen enerji arzının güvenli ve kesintisiz sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL