Başkent EDAŞ'tan Çankırı'ya Enerji Yatırımı - Son Dakika
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Ekonomi

Başkent EDAŞ'tan Çankırı'ya Enerji Yatırımı

Başkent EDAŞ\'tan Çankırı\'ya Enerji Yatırımı

Başkent EDAŞ, 2024'te Çankırı'da enerji altyapısını güçlendirmek için aralıksız yatırımlar yapıyor.

24.04.2025 11:19
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KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkent EDAŞ, 2024 yılı boyunca Çankırı'da bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdiğini bildirdi.

Başkent EDAŞ, Çankırı'da hizmet verdiği 2.082 trafo ve 10.116 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

Şirket, Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü ve Yapraklı ilçelerinde toplamda 3.109 aydınlatma armatürünün bakımının tamamlandığını aktardı. Bunun yanı sıra, 22 pano, 45 trafo ve 36 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirildi. Aynı dönemde 1.871 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirildi.

2024 yılında hizmet verdiği yaklaşık 150 bin müşteriye kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 63 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 1.124 yeni aydınlatma armatürünün montajı tamamlandı. Ayrıca, 22 yeni elektrik panosu ve 17 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi. Şirketten edinilen bilgiye göre 2024 yılında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Enerji sektöründeki dijitalleşme sürecine öncülük eden Başkent EDAŞ, 2024 yılında operasyonel süreçleri iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla teknoloji odaklı projelere hız verdi. Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirilen Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, kriz anlarında kesintisiz iletişim sağlayarak afet yönetimine önemli katkılar sundu. Müşteri hizmetlerinde de dijital çözümleri yaygınlaştıran Enerjisa Dağıtım Şirketleri, ChatVolt uygulaması ile kullanıcıların anlık mesajlaşma yoluyla daha hızlı ve etkin destek almasını sağladı.

"Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan Başkent EDAŞ, baskentedas.com, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor. Başkent EDAŞ, Çankırı'daki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Başkent EDAŞ'tan Çankırı'ya Enerji Yatırımı - Son Dakika

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