ATO Başkanı Baran, "Defense News Top 100"e giren ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN'ı kutladı - Son Dakika
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ATO Başkanı Baran, "Defense News Top 100"e giren ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN'ı kutladı

11.08.2022 10:37
ATO Başkanı Baran, "Defense News Top 100"e giren ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN'ı kutladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, başkentten "Defense News Top 100" listesine giren savunma sanayi şirketleri ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN'ı kutlayarak, "Yerli ve milli hamlelerle savunma sanayiimizin başarısı göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, başkentten "Defense News Top 100" listesine giren savunma sanayi şirketleri ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN'ı kutlayarak, "Yerli ve milli hamlelerle savunma sanayiimizin başarısı göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Başkent merkezli firmalarımızın savunma sanayiinin devleri listesinde yer almasından gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, savunma sanayisinde "dünyanın en prestijli savunma sanayii listesi" olarak kabul edilen ve "Defense News" dergisi tarafından oluşturulan "Defense News Top 100" 2022 yılı listesinin yayınlandığı hatırlattı.

Başkentten listeye giren ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN'ı tebrik eden Baran, Türkiye'de uzun yıllar dışa bağımlı bir yapıda olan savunma sanayinin önemli bir dönüşüm yaşayarak, artan cirosu, yükselen ihracat performansı ve AR-GE odaklı yatırımlarla büyük gelişme gösterdiğini belirtti. Baran, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok ülkesine ihracat ağını genişleten Türk şirketlerimiz, dünyanın en iyi 100 şirketi listesine adını yazdırdı. Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinin çoğunun merkezi Ankara'da bulunuyor. Savunma sanayinde kendi kendimize yeterlilik oranımız yüzde 20'lerden yüzde 80'ler düzeyine yükseldi. Sektör 2021 yılında ihracattaki başarılarını katladı. İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi 230'a, savunma sanayi ürünlerinin ihraç edildiği ülke sayısı 170'e çıktı. Başkentimizin dünyanın savunma sanayi üssü olması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Gürsel Baran, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran, 'Defense News Top 100'e giren ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN'ı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATO Başkanı Baran, "Defense News Top 100"e giren ASELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN'ı kutladı - Son Dakika
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