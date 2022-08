Basketbol efsanesi Micheal Jordan'ın her 5 saatte kazandırdığı para dudak uçuklattı

NBA tarihinin efsanelerinden olan Michael Jordan, başarılarının yanı sıra iş dünyasındaki gelirleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Tarihçi Jon Erlichman, Nike ile Jordan'ın iş birliği hakkında bilgiler aktardı.

Nike, Michael Jordan'nın Chicago Bulls ile kazandığı NBA şampiyonluklarından daha önce 1984'te el sıkıştı. ABD'li spor tedarik firması belki de bir gün dünyanın en iyi basketbolcusu olacak bir yetenek Michael'da kimsenin görmediği yeteneği gördüler. Şirketin ilk tahminlerinde, Michael Jordan ile ilk 4 yıllık Nike sözleşmesiyle kendilerine 3 milyon dolar kazandıracağını planlıyordu. Ancak Jordan, NBA'de adeta bir çığır açtı ve işler farklı bir yöne doğru ilerledi.

HER GÜN SERVET KAZANIYOR

Satışların ilk ayından itibaren Nike, Michael Jordan'ın başlı başına bir marka olduğunu fark etti. Jordan, dünyanın dört bir yanındaki insanları ayakkabıları için çıldırtan kültürel bir fenomen haline geldi. Bugün, unutulmaz yıldız 'Air Jordan' markası altında her 5 saatte bir Nike'a 3 milyon dolar kazandırıyor. Jordan ise iş ortağından günde 410 bin dolar ödeme alıyor. Forbes'a göre ise Michael Jordan 2021 yılında 150 milyon dolar kazandı. Michael Jordan, satılan her Jordan ürününden yüzde 5 kazanırken Nike, her gün satışlarından toplam 15 milyon dolar kazanç sağlıyor.