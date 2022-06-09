BAT'tan yaratıcı fikirlerini dünya sahnesine taşımak isteyen gençlere fırsat - Son Dakika
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BAT'tan yaratıcı fikirlerini dünya sahnesine taşımak isteyen gençlere fırsat

09.06.2022 11:10
BAT'tan yaratıcı fikirlerini dünya sahnesine taşımak isteyen gençlere fırsat

BAT, genç yeteneklerin ödüllendirildiği yaratıcı fikir yarışması Battle Of Minds ile olumlu bir etki yaratmak isteyen öğrenci ve yeni mezunlara dünya sahnesinde yarışma fırsatı sunuyorBAT Türkiye açıklamasına göre, Tüm dünyada ses getiren BAT, Battle Of Minds yarışma başvuruları başladı.

BAT, genç yeteneklerin ödüllendirildiği yaratıcı fikir yarışması Battle Of Minds ile olumlu bir etki yaratmak isteyen öğrenci ve yeni mezunlara dünya sahnesinde yarışma fırsatı sunuyor

BAT Türkiye açıklamasına göre, Tüm dünyada ses getiren BAT, Battle Of Minds yarışma başvuruları başladı.

Yaratıcı fikirleri ile olumlu bir etki yaratmak isteyen öğrenci ve yeni mezunlara dünya sahnesinde yarışma fırsatı sunan yarışmaya, 18 yaş üzerinde olan ve kısa dönemli staj dışında profesyonel iş tecrübesi bulunmayan öğrenciler ve son beş yıl içinde lisans eğitimini tamamlayan yeni mezunlar başvuru yapabiliyor.

2-4 kişilik ekipler halinde başvuruların kabul edildiği ve takım çalışmasını destekleyen Battle Of Minds'ın bu yılki gündemi ise tüm dünyanın ilgisini çekecek konu başlıkları arasından seçildi.

30 Haziran'a kadar başvuruların kabul edildiği yarışmaya başvuran ekipler, günümüzün yükselen trendlerinden blockchain, döngüsel ekonomi ve dijitalleşme gibi çevresel, sosyal ve yönetim temelli konulardan birini seçip yaratıcı fikirlerini sunma şansı sağlayacak.

Geleceği yeniden inşa etmek isteyen öğrenci ve yeni mezunların yaratıcı fikirlerini "Daha İyi Bir Gelecek" felsefesi ile gerçeğe dönüştüren BAT "Battle Of Minds" yarışması tüm dünyadan yoğun talep görüyor.

Başvuruların ardından en değerli fikirlere BAT Türkiye liderlerinden mentorluk alma fırsatı da sunulan yarışmada Türkiye'den seçilen finalist ekip, Battle Of Minds global finalinde 27 BAT ülkesinden gelen finalistlerle yarışma fırsatı yakalayacak. Battle of Minds global finali ekim ayında gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs İnsan Kaynakları Direktörü Güliz Dalaman Yakmacı, "BAT Türkiye olarak Türkiye'den kazanan ekibimize sürpriz hediyelerimizin yanında BATTERY staj ve Global Graduate pozisyonlarına hızlı geçiş imkanı sunuyoruz.

Global Final kazananlarına ise BAT Global ve Better Tomorrow Ventures'ten projelerine destek olmak amacıyla çok önemli yatırım desteklerimiz bulunuyor. Birinci olan ekibin 50.000 pound, 2. ve 3. olan ekiplerin ise 25.000 pound yatırım desteği ile ödüllendirildiği yarışmamız çok yoğun ilgi görüyor. Kazanan ekiplere BAT liderlerinden mentorluk ve sponsorluk desteği de verdiğimiz yarışmaya son başvuru tarihi ise 30 Haziran." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BAT'tan yaratıcı fikirlerini dünya sahnesine taşımak isteyen gençlere fırsat - Son Dakika

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