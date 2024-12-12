Batı Anadolu'ya İnsana Değer Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Batı Anadolu'ya İnsana Değer Ödülü

Batı Anadolu\'ya İnsana Değer Ödülü

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, 'Öğrenen Organizasyon' uygulamasıyla ödül kazandı.

12.12.2024 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu'nun, sağlıklı bir çalışma kültürünü hakim kılmak ve çalışanlarını merkeze alarak operasyonel verimliliği artırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Öğrenen Organizasyon' uygulaması, PERYÖN tarafından düzenlenen İnsana Değer Ödülleri'nde 'Değer Yaratan Uygulamalar' kategorisinde ödüle layık görüldü.

İnsan kaynakları alanındaki yenilikçi, üretici ve başarılı uygulamaları tanıtmak ve örnek teşkil eden çalışmaları iş dünyasında yaygınlaştırmak amacıyla Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından düzenlenen İnsana Değer Ödülleri 16'ncı kez sahiplerini buldu. 2008 yılından bu yana iş dünyasında sürdürülebilir uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen İnsana Değer Ödülleri Programı, iş dünyası liderlerini ve çok sayıda insan kaynakları profesyonelini bir araya getirdi. Törende Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, sürekli öğrenen ve gelişen bir kurum kültürü oluşturmak hedefiyle sürdürdüğü çalışmaları ile 'Değer Yaratan Uygulamalar' kategorisinde 'Öğrenen Organizasyon ve Öğrenme Çevikliği' ödülünü almaya hak kazandı. Şirket adına ödülü Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülant Candaş aldı.

2.3 milyon dolar kazanç sağlandı

Yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında yaşanan hissedar ve yönetim değişimi sonrası organizasyonel verimlilik konusunu gündemine alan Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, tüm çalışanların katılımı ve gelişimini destekleyen 'Öğrenen Organizasyon' uygulamasını 2023'ün Ekim ayında devreye aldı. 1000'den fazla kişiye istihdam sağlayan şirketler topluluğu, öğrenen organizasyon uygulamaları ile çalışanların gelişimini, süreçlere aktif katılımını, karşılıklı saygı ve güven ortamı oluşturmayı önceliklendirdi. Sürdürülebilirlik prensipleri paralelinde bölgenin geleceğine değer katan Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, uygulamayı devreye aldıktan sonra stok yükünü yüzde 24 azaltarak 1.3 milyon dolar; çabuk kazanımlardan ise 1 milyon dolar kazanç elde ederek toplamda 2.3 milyon dolar kazanç sağladı. Sürdürülebilir büyüme ile gelir oluşturarak karını artırmayı hedefleyen topluluk, 2025 yılının Haziran ayında stok yükünü yüzde 35'e düşürmeyi hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Batı Anadolu, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batı Anadolu'ya İnsana Değer Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı MSB’den beklenen açıklama geldi Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
12:04 Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
16:32 ABD’de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı ABD'de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’de işkenceye biz son verdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de işkenceye biz son verdik
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:23 15 yaşındaki çocuk “dışarı çay servisi yapmadı“ diye kahvehaneciyi öldürdü 15 yaşındaki çocuk "dışarı çay servisi yapmadı" diye kahvehaneciyi öldürdü
16:20 Galatasaray, İsveç’e 5 eksikle gidiyor Galatasaray, İsveç'e 5 eksikle gidiyor
16:18 Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi
16:13 Ancelotti’nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı Ancelotti'nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 12:41:28. #1.13#
SON DAKİKA: Batı Anadolu'ya İnsana Değer Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.