Batı Karadeniz'i Keşfet Programı ile Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta Turizm Gelirleri Artacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Batı Karadeniz'i Keşfet Programı ile Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta Turizm Gelirleri Artacak

Batı Karadeniz\'i Keşfet Programı ile Çankırı, Kastamonu ve Sinop\'ta Turizm Gelirleri Artacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı çerçevesinde sağlanacak gelirle Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta turizm gelirleri arttırılacak. Program kapsamında bölgeye gerçekleştirilecek turlara 3 milyon lira destek sağlanacak. Konaklamalı turlar ve tren turizmi turları desteklenirken, turistik tuz ekspresi ve özel karaelmas ekspresi için de kişi başına destek tutarları belirlendi. Başvurular için son tarih 31 Ekim olarak belirlendi.

15.04.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı çerçevesinde sağlanacak gelirle Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta turizm gelirleri arttırılacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerine yönelik 2024 yılı Batı Karadeniz'i Keşfet Alternatif Destek Programı ilan etti. Program kapsamında bölgeye gerçekleştirilecek turlara 3 milyon lira destek sağlanacak.TR82 Bölgesi'ndeki konaklama tesislerinde toplam geceleme sayısının arttırılması ve TR82 Bölgesi'nde turizm sektör gelirlerinin arttırılması amaçlayan program kapsamında seyahat acentaları tarafından düzenlenecek konaklamalı turlar ile tren turizmi turlarının desteklenmesi planlanıyor.Destek bütçesi 3 milyon lira olan programdan acentalara, 2 gece konaklamalı paket için tur başına azami 20 bin lira, 3 gece konaklamalı paket için ise tur başına 36 bin lira mali destek sağlanacak.

Turistik Tuz Ekspresi için kişi başına ise sağlanacak destek tutarı 750 lira olarak belirlenirken, Özel Karaelmas Ekspresi için ise kişi başına 250 lira destek sağlanacak. Özel Karaelmas Ekspresi ile entegre 1 gece konaklamalı yapılacak gezi paketleri için kişi başına verilecek destek tutarı 500 lira olacak. Söz konusu desteklerden Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesi'ne sahip seyahat acentaları yararlanabilecek.

Turlar 15 Nisan - 30 Kasım tarihleri arasında düzenlenebilecek. Başvurular için son tarihin 31 Ekim Perşembe günü saat 23.59 olduğu belirtildi. Programa katılmak isteyenler, destek tutarları ve özel şartlar ile ilgili detaylı bilgiye ise KUZKA'nın resmi web sitesi üzerinden ulaşabilecek. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batı Karadeniz'i Keşfet Programı ile Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta Turizm Gelirleri Artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Huawei, Çin'de Yeni Bir Çip Fabrikası Kuruyor
    01:09 Huawei, Çin'de Yeni Bir Çip Fabrikası Kuruyor

    Huawei yönetimi, Çin'de kapsamlı bir çip fabrikası daha kurmak için çalışmalara başladı. Şirket, çip sektörünün gelişeceğini öngörerek bu alana yapacağı yatırımları artıracak. Şanghay'da yapılacak olan fabrikanın, şirketin çip ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Fabrikada üretilecek çiplerin ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için kullanılacağı belirtiliyor. Huawei, böylece çip konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor. Şirketin dev yatırımlarının ürün fiyatlarına etki edebileceği iddia ediliyor.

  • Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
    22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk toplantısını yapacak. Toplantıda İran-İsrail gerilimi, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
19:52 CHP’li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi CHP'li belediye sahilde alkollü mekan açtı, AK Partili Varank tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 04:45:04. #1.12#
SON DAKİKA: Batı Karadeniz'i Keşfet Programı ile Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta Turizm Gelirleri Artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement