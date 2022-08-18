Batman'da arıcılara 67 ton şeker desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da arıcılara 67 ton şeker desteği

18.08.2022 15:29

Batman'da arı besiciliği yapan 396 bal üreticisine 67 ton toz şeker yardımı yapıldı.

Batman'da arı besiciliği yapan 396 bal üreticisine 67 ton toz şeker yardımı yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türk Şeker İşbirliğiyle Batman'da bulunan arı yetiştiricilerine kristal şeker dağıtım töreni düzenlendi. Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından dağıtılan arıcılıkta faaliyet gösteren 396 üreticiye 67 ton şeker teslim edildi. Programa Batman Vali Yardımcısı İbrahim Güneş, Batman Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın ve bal üreticileri katıldı.

Şeker dağıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın "Gerek pandemi gerekse savaşlardan dolayı tarımın önemini bir kez daha anlaşılmıştır. Biz de bakanlık ve valilik olarak tarımın sürdürebilirliğini, üreticilerimizin daha iyi ürün üretmesini sağlamak için sürekli sahadayız ve çiftçilerin yanındayız. Bugün düzenlediğimiz şeker dağıtım programını katkısı olan ziraat odası başkanımıza da teşekkür ediyorum. Alımı ziraat odası üzerinden sağladık. Arıcılıkta iş beslenmesi ve ilkbahar beslenmesi için şeker kullanımı bir nevi zorunludur. Özelikle mevsimin uygun olmadığı dönemlerde bizde o yüzden sonbahara yakın getirdik ki şeker kullanımı bala karışmasın. Önümüzdeki günlerde bal hasadımız gerçekleşecektir. Bal hasadından sonra bu kullanılan şeker hiçbir şekilde bala geçmiyor. Herkes gönül rahatlığıyla balı yiyebiliyor. Batman ve Sason balı marka bir baldır. İnşallah güzel balları birlikte yeriz. Emeği gecen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bal üreticisi Çetin Doyar ise "Şeker dağıtımı arıcılar için çok önemlidir. Kış aylarında arıları beslenmesi ve ilkbahar ayında beslenmesi mutlaka yapılmalıdır. Halk tarafından yanlış bilgi var şeker balla geçmiyor. Arı şeker alınca balla geçiyor diye bir izlenim var böyle bir şey yok arıcılar ballarını hasat ettikten sonra illaki şeker beslenmesi yapmak zorundadır. Bir koloni arının günde yiyecek miktarı bir buçuk kilo gram bal olduğuna göre bu bütün kış boyunca balla beslenemediği için illaki bunu şeker beslenmesi yapmak lazım buda tabi ki bizim için önemlidir. Tarım Orman Bakanlığız ile tarım ve orman müdürlüğümüzün yapmış olduğu bu katkı için kendilerine teşekkür ediyoruz. Batman balımız çok kaliteli ve kıymetli bir baldır. Şuanda kayıtlı 460 yakın arıcımız bu işten ekmek yiyor. Bu Batman için iyi bir potansiyeldir. Yetkililerden, devletimizden bu tür desteklerin yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu. - BATMAN

YORUMLAR
500
Batman'da su analiz raporları açıklandı Batman'da su analiz raporları açıklandı Batman'da uyuşturucuya geçit yok Batman'da uyuşturucuya geçit yok Batman'da 396 arıcıya 67 ton şeker dağıtıldı Batman'da 396 arıcıya 67 ton şeker dağıtıldı
Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Batman, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batman'da arıcılara 67 ton şeker desteği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 18:33:24. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da arıcılara 67 ton şeker desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement