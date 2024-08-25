Batman'da Kara İncir Hasadı Başladı, Kilosu 50 Liradan Satılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Batman'da Kara İncir Hasadı Başladı, Kilosu 50 Liradan Satılıyor

Batman\'da Kara İncir Hasadı Başladı, Kilosu 50 Liradan Satılıyor

Batman'ın Sason ilçesinde başlayan kara incir hasadıyla birlikte, çarşı pazarlarda kilo gram fiyatı 50 liradan satışa sunulmaya başlandı. Kara incir, yöre halkı tarafından oldukça besleyici ve vitamin deposu olarak biliniyor.

25.08.2024 10:26
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Batman'ın Sason ilçesinde hasadına başlanan kara incir, tezgahlarda kilosu 50 liradan satışına başlandı.

Başta Batman olmak üzere Güneydoğu Anadolu bölgesinde hemen hemen her il ve ilçede bolca görülen, yöre halkı tarafından kara incir olarak adlandırılan besin değeri açısından oldukça besleyici bir meyve olan ve adeta vitamin deposu olarak bilinen incirde yılın ilk hasadının başlamasıyla çarşı pazarlarda kilo gram fiyatı 50 liradan satışa sunuluyor.

Sason'da kara incirin kilo gram fiyatı 50 liradan satışa sunduklarını belirten Ferzende Bilmez, "Sason kara incirinde hasat başladı. Şimdi burada hasadın tam zamanıdır. Bu incir çok vitaminlidir. Kilo gram fiyatı 50 liradan satıyoruz. Çok vitaminli olduğu için çok tüketiliyor" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Batman'da Kara İncir Hasadı Başladı, Kilosu 50 Liradan Satılıyor - Son Dakika

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