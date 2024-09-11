Batman\'da Kış Hazırlıkları: Meyve Kurutuluyor

Ekonomi

Batman'da uzun kış gecelerinde tüketmek için her çeşit meyve kurutulmak üzere damlara serilmeye başlandı.

Sason ilçesindeki 3 bin rakımlı Mereto Dağı, Helkıs Dağı etekleri ve Sultan Yaylası'nda bulunan köylerde yaşayan vatandaşlar uzun süren kış geceleri için hazırlıklara başladı. Köylüler kendi bağ ve bahçelerindeki ağaçlardan meyveleri toplamaya başladı. Özenle toplanan incir, erik, şeftali, armut, elma ve üzümler yıkanıp doğrandıktan sonra köy evlerinin damlarında bezlerin üzerine serilerek kurutuluyor. Üzüm, kükürtlü suya bastırılıp kuru üzüm yapılırken ayrıca çuvallara konularak sıkılıp suyu çıkarıldıktan sonra kaynatılarak cevizli ve bademli pestil yapılıyor. Kurutulan bütün meyveler uzun süren kış gecelerinde misafirlere ikram ediliyor. Kimi köylüler ise kurutulan ihtiyaç fazlası meyveleri ise ilçe pazarında satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Günlüce köyü sakinlerinden Medeni Arslan, kışın köyde yaklaşık 2 metre kar olduğundan dolayı uzun kış gecelerinde köy dışına çıkamadıkları için köy içi misafirliğe gidildiğini söyledi. Kış gecelerinde sıcak sohbet ortamlarının oluştuğunu da vurgulayan Arslan, soba yaktıklarını ve gelen misafirlere yazın kuruttukları meyveleri çay ile birlikte ikram ettiklerini kaydetti.

Soğuk ve uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi

Arslan şunları söyledi:

"Yavaş yavaş artık yazın sonuna doğru gelmeye başladık. Artık incirlerin, eriklerin, üzümlerin hasat zamanı geldi. Kurutulan bu meyveler kış aylarında hem yiyoruz hem de satıyoruz. Köy halkı olarak artık kış hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kış ayları 2-3 metreye kadar kar yağıyordu eskiden ama şimdi 1-2 metre civarı yağıyor."

Kar yağışından dolayı kışın yolların kapandığını belirten Arslan, "Yollar kapandığı için kışlık erzaklarımızı da şimdiden almaya başlıyoruz. Isınmak için de odunlarımızı stokluyoruz. Ayrıca misafirlerimiz için kuru üzüm, şövek, pestil ikram ediyoruz. Kış geceleri uzun olduğu için sohbette güzel gidiyor. Ayrıca kuruttuğumuz bu meyveler tamamen organiktir. Doğal havada, ortamda yetişiyor" dedi. - BATMAN