Batman'da Organik Bal Üretimi ve Arı Besiciliği Destekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Batman'da Organik Bal Üretimi ve Arı Besiciliği Destekleniyor

Batman\'da Organik Bal Üretimi ve Arı Besiciliği Destekleniyor

Batman'da organik bal üretiminin artırılması ve arı besiciliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında 66 arıcıya yüzde 70 hibeli 594 polen tuzaklı arı kovanı dağıtıldı. Devlet desteğiyle dağıtılan kovanlar, daha kaliteli ve polen tuzaklı olması nedeniyle bal üretimini artıracak. Sason ilçesinde bulunan 40 bin arı kovanıyla kaliteli bal üretimi yapılan bir bölgedir.

29.05.2024 15:36
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Batman'da organik bal üretiminin artırılması ve arı besiciliğinin yaygınlaştırılması çalışmaları dahilinde 66 arıcıya yüzde 70 hibeli 594 polen tuzaklı arı kovanı dağıtıldı.

Batman'da son yıllarda organik arıcılığı geliştirme ve yaygınlaştırma amacıyla bitki türünün çok olduğu Sason ile Kozluk ilçelerinde arıcılara devlet desteğiyle kovan dağıtılması arıcılığı yaygınlaştırıyor. Her geçen gün gelişen arı besiciliği 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki köyleri adeta bal üretim merkezi haline getirdi.

Devlet desteğiyle dağıtılan kovanların daha kaliteli ve polen tuzaklı olması nedeniyle bal üretimini artıracağını belirten arıcılardan Mehmet Bağatur, "Ben Sason ilçesine bağlı Mereto Dağı eteklerinde arı besiciliği yapıyorum. Bizlere devlet desteğiyle verilen kovanlar, polen tuzaklı olduğu için bal üretimini artıracaktır. Devletimizin verdiği destek sayesinde Allah'ın izniyle daha fazla bal elde edeceğiz" dedi.

İki yıldır arıcılar destekleniyor

Batman'da 2 yıldır arıcıların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklendiğini belirten kovanların kontrollerini yaparak besicilere teslim eden görevlilerden Veteriner Hekim Gülşah Yıldız, 66 arıcıya 594 adet polen tuzaklı kovanın dağıtıldığını söyledi. Veteriner Hekim Gülşah Yıldız, "Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ve Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkılarıyla 2 yıldır arıcılarımıza hibeli arı ve polen tuzaklı kovan desteği yardımında bulunuyorduk. Bu gün yine batman il merkezinde 3 arıcımıza, Sason ilçesinde 33 ve Kozluk ilçemizde de 30 arıcımıza 9 kovandan toplamda 594 polen tuzaklı kovan dağıtımını yaptık. Kovanlarımızın polen tuzaklı olması çok daha faydalı olacak. Polen tuzağı sayesinde sadece bal üretimi değil, diğer bal ürünlerini de elde etmeleri kolaylaşacaktır. Sason'da ortalama 40 bin arı kovanı bulunmaktadır. Sason endemik bitki türleri, dağların rakımının yüksek olması ve sıcak bir bölge olması nedeniyle kaliteli balın üretildiği bir ilçemizdir" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Batman'da Organik Bal Üretimi ve Arı Besiciliği Destekleniyor - Son Dakika

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