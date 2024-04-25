Batman'da Yayla Muzu Olarak Bilinen Işkın Bitkisi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Batman'da Yayla Muzu Olarak Bilinen Işkın Bitkisi Yoğun İlgi Görüyor

Batman\'da Yayla Muzu Olarak Bilinen Işkın Bitkisi Yoğun İlgi Görüyor

Batman'ın Sason ilçesinde yüksek rakımlı dağlarda yetişen ve yayla muzu olarak adlandırılan ışkın bitkisi, birçok hastalığa iyi geldiği için kilogramı 150 lira olmasına rağmen yoğun rağbet görüyor. Sason ilçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde dağlardan topladıkları ışkın bitkisini ilçe merkezinde satarak aile geçimini sağlıyor. Işkın bitkisi, kalp rahatsızlığı, tansiyon ve şeker hastalığı gibi birçok hastalığa iyi geldiği için tercih ediliyor.

25.04.2024 10:12
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Batman'ın Sason ilçesinde yüksek rakımlı dağlarda karların erimesiyle ortaya çıkan ve bölgede yayla muzu olarak adlandırılan ışkın bitkisi, bir çok hastalığın şifa kaynağı olduğu gerekçesiyle kilogramı 150 lira olmasına rağmen yoğun rağbet görüyor.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki yüksek kesimlerde yetişen, kuzu kulağıgiller familyasının ekşimsi tadıyla kiviyi andıran ve muz gibi soyularak yenildiği için 'yayla muzu' da denilen ışkın bitkisinin olgunlaşmasıyla bölgede yaşayan bir çok vatandaşa gelir kaynağı oldu. Sason ilçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dağlardan kopardığı Işkın bitkisini ilçe merkezine getirerek kilosunu 150 liradan satarak aile geçimini sağlıyor. Işkın bitkisinin başta kalp rahatsızlığı olmak üzere bir çok hastalığa iyi geldiği için yoğun talep gördüğünü belirten vatandaşlardan Zülküf Ebinç, yüksek dağlardan kopardığı ışkın bitkisini ilçede satarak ailesini geçindirdiğini söyledi. Ebinç, "Bu bitkinin adı ışkındır. Yayla muzu olarak da biliniyor. Işkın Sason ilçesinde yüksek kesimlerde yetişiyor. Bir çok hastalığa ilaç olduğunu biliyoruz. Başta kalp rahatsızlığı olmak üzere tansiyon rahatsızlığı ve şeker hastalığına ilaçtır. Biz bunu aile geçimimizi sağlamak için sabah erken saatlerde grup olarak çıkıp yüksek dağlardan kopararak getirip kilosunu 150 liradan satıyoruz" dedi.

"Bu bitki şifalı olduğu için çok tercih ediliyor"

Işkın bitkisini koparmak için gece saatlerinde yola koyulduklarını belirten vatandaşlardan Hasan Yıldırım, "Bu bitki yüksek kesimlerde yetişiyor. Bu bitki şifalı olduğu için çok tercih ediliyor. Şu anda kilosunu 150 ile 200 lira arasında satıyoruz. Herkes çok tercih ediyor. Günlük 150 kilo toplayarak satıyoruz. Bu bitkiyi koparabilmek için gece saat 03.00 gibi yola çıkıyoruz. Yaklaşık 5 saat yol yürüyoruz. Çok yüksek yerde yetiştiği için dönüşümüz akşamı buluyor" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Batman'da Yayla Muzu Olarak Bilinen Işkın Bitkisi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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