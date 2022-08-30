Batman'da ağaç kovuğundan çıkardığını balın kilosunu dudak uçuklatan fiyata satıyor

Çevresi ormanla kaplı köyde arı besiciliği yaparak, ağaç kovuğundaki balı toplayarak kilosun bin ile bin 500 lira arasında satarak geçimini sağlayan Cuma Barın, 5 yıl boyunca ağaç kovuğunda yaşayan arıların, doğal yaşamda ürettikleri şifalı balın birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi.

"BU BALA KESİNLİKLE İNSAN ELİ DEĞMİYOR"

Barın, "Bu bal ağaç balıdır. Bu bal her yerde bulunmaz. Bizim köyümüz tamamıyla bir orman köyüdür. Eskiden köyde vatandaşlar hayvancılık yaptıkları için ormandan yolu geçer ve ağaç kovuğunda bulunan arıları bulup tahrip ederlerdi. Şimdi köyde hiç kimse yaşamıyor. Sadece bizler yaz aylarında köye giderek arı besiciliği yapıyoruz. Arılarımızdan çıkan oğul, ormandaki meşe ağaçlarına konarak orada yıllarca kalarak balını kovuklarda yapıyor. Bu bala insan eli değmiyor.

"MİDE VE BAĞIRSAK RAHATSIZLIĞINA İYİ GELİYOR"

Bir çok hastalığa iyi geldiğini bildiğimiz bu ağaç balının başta mide ve bağırsak rahatsızlığına iyi geldiğini biliyoruz. Akşam yatmadan önce tüketilen bir kaşık ağaç balı, vücudu dinç tutarak bağırsaklardaki gastriti giderdiğini biliyoruz. Bu balı genellikle hastalara satıyoruz. Bir kilogramını bin ile bin 500 lira arasında satışa sunuyoruz" dedi.