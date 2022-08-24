Batman'da kara kovan bal üreticileri hasada başladı

Batman'ın Sason ilçesinde zengin çiçek florasını üzerinde barındıran 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde kara kovan arı besiciliği yapan üreticiler, bal sağımına başladı.

Sason İlçesinde bu yılın yağışlı geçmesi ve arı hastalıklarının görülmemesi nedeniyle kara kovan arı besicileri organik bal üretiminde yüksek verim alıyor. Yağışların mevsim normallerinde geçmesi nedeniyle çiçek türünün fazla olduğu 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı'nda beslediği arılarının bal yapımını tamamlamasıyla bal hasadına başladıklarını belirten kara kovan arı besicilerinden Cuma Barın, balda yüksek verim beklediklerini söyledi. Barın, "30 yıla aşkın kara kovan arı besiciliği yapıyorum. Mesleği dedemden, babamdan devir aldım. İlkbaharda arılarımızı 3 bin rakımlı Mereto Dağı ve Zoveser Dağlarına götürerek bin bir çeşit çiçek türünden doğal ortamda doğal beslenmelerini sağlıyoruz. Ürettiğimiz balın tamamen doğal olması için sürekli arılarımızı dağlara çıkartarak beslenmelerini sağlıyoruz" dedi.

Mereto Dağı eteklerinde bulunan mezrada besicilik yaptıklarını belirten Barın, "6 ay boyunca orada kalarak arı besiciliği yapıyorum. 250'ye yakın arı kovanım mevcuttur. Bazen çoğalıyor, bazen de azalıyorlar. Bu durum beslenmelerine bağlıdır. Allah'a çok şükür her yıl en iyi kalitede bal üretimi yapıyorum. Mereto Dağı'nda bin bir çeşit çiçek türü vardır. Bu yıl gerçekten çok verimli geçti. Balın kilosunu 300 ile 500 lira arasında. Süzme balın kilosunu ise 250 liradan satıyoruz. Çok talep alıyoruz. Allah'ın bin bir çiçeğe verdiği güzelliği bala taşıyoruz" şeklinde konuştu.

Sason ilçesinde arıcıların Ağustos ayı sonlarında başladıkları bal sağımının Eylül ayının ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. - BATMAN