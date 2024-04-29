Batman Sason Çileğinde Yılın İlk Hasadı Başladı

Ekonomi

Batman'ın Sason ilçesinde organik olarak yetiştirilen, rengiyle göze hitap eden, tadı ve kokusuyla da iştah kabartan meşhur Sason çileğinde yılın ilk hasadına başlandı.

Devletin sağladığı yüzde 80 hibeyle ekilen çilek tarlalarında 2024 yılının ilk hasadına başlanmasıyla çiftçinin de yüzü gülüyor. Tütüne alternatif olarak 2011 yılında devlet desteği ile ilçede ekimine başlanan ve her geçen yıl yaygınlaştırılan Sason çileği, hasadın başlanmasıyla tezgahlarda yerini aldı. İlçede organik olarak yetiştirilen, rengiyle göze hitap eden, tadı ve kokusuyla da iştah kabartan meşhur Sason çileği tezgahlarda şu anda kilogramı 50 liradan, kasa halinde ise 150 liradan satılıyor.

Kış ayları ve ilkbahardaki yağışların normal geçmesinin ardından bol ve bereketli bir hasat beklediklerini belirten çilek yetiştiricilerinden Hasan Erikli, "Sason'da organik olarak yetiştirilen çilekte yılın ilk hasadına başladık. Bereketli bol bir hasat bekliyoruz. Ürünlerimiz oldukça sağlıklı görünüyor. Organik çilek üretiyoruz. İlk hasadımız olduğu için şimdilik 1 kilogramını 50 TL'den satıyoruz. Daha sonra mahsulümüz arttığında zamanla fiyatını daha aşağıya çekeceğiz. İlk hasadımızdan elde ettiğimiz çileği Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde satışa sunuyoruz. İlerleyen zamanda mahsulün artmasıyla komisyoncuların aracılığıyla batıdaki bütün illere göndererek satıyoruz" dedi.

"Organik Sason çileğinin tadı ve kokusu çok güzel"

Havaların ısınmasıyla birlikte çilek hasadına başladıklarını belirten hasatta çalışarak geçimini sağlayan kadınlardan Menice Erikli, "Çilek olgunlaştıkça tadı ve kokusu daha da güzelleşiyor. Bu yıl havaların güzel olması nedeniyle daha erken toplanmaya başladık. Bizler topladıkça buraya gelen komisyonculara satışa sunuyoruz. Bazı çiftçilerimiz de yolda satışa sunuyor. Bölgedeki kadınlara da iş olanağı sağlıyor. Ev hanımları sadece evde değil çilek tarlalarında da çalışarak geçimlerine katkı sağlıyor. Sason çileğinin farkı organik olarak yetiştirilmesinden kaynaklanıyor" diye konuştu.

Özellikle Batman yolu üzerindeki köylerde yaşayan vatandaşların önemli geçim kaynakları arasında olan Sason çileğinin, 8 ay boyunca üretimi devam etmesi bekleniyor. - BATMAN