Batman Sason ilçesinde dünyanın en kaliteli balı üretmek için çalışmalar başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Batman Sason ilçesinde dünyanın en kaliteli balı üretmek için çalışmalar başladı

Batman'ın Sason ilçesinde devlet desteğiyle başlatılan 'örnek ilçe, örnek ürün' projesi dahilinde bal üreticileri ile devlet yetkilileri el ele vererek dünyanın en kaliteli balını elde edebilmek için çalışmalar başlattı. Sason ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Mereto Dağı ile Cöbet yaylası gibi zengin bitki ve çiçek türlerinin yoğun bulunduğu yüksek kesimlerde geleneksel kara kovanlar ve fenni kovanların yanında izolasyon malzemesi olarak alüminyum foliyo, keçe ve yün gibi farklı maddeler kullanılarak özel tasarlanan orijinal kovanlarda dünyanın en kaliteli balını elde edebilmek için yoğun çaba sarf ediliyor. Proje dahilinde yüksek kesimlere çıkan arıcılar, alanında uzman ekipler ve ilçedeki devlet yetkilileri tarafından her türlü destek verilerek sık sık denetleniyor. Arıcılık yapan çiftçi Yahya Yaşar, '3 bin rakamlı Mereto Dağı eteklerindeyiz, hiç bir katkı maddesi olmadan tamamen organik bal üretimi yapıyoruz. Bu bölgede yüzlerce çeşit çiçek bulunuyor. Burada yüzlerce çiçek türünden organik bal elde ediyoruz' dedi.

14.06.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde devlet desteğiyle başlatılan 'örnek ilçe, örnek ürün' projesi dahilinde bal üreticileri ile devlet yetkilileri el ele vererek dünyanın en kaliteli balını elde edebilmek için çalışmalar başlattı.

Sason ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Mereto Dağı ile Cöbet yaylası gibi zengin bitki ve çiçek türlerinin yoğun bulunduğu yüksek kesimlerde geleneksel kara kovanlar ve fenni kovanların yanında izolasyon malzemesi olarak alüminyum foliyo, keçe ve yün gibi farklı maddeler kullanılarak özel tasarlanan orijinal kovanlarda dünyanın en kaliteli balını elde edebilmek için yoğun çaba sarf ediliyor. Proje dahilinde yüksek kesimlere çıkan arıcılar, alanında uzman ekipler ve ilçedeki devlet yetkilileri tarafından her türlü destek verilerek sık sık denetleniyor.

Arıcılık yapan çiftçi Yahya Yaşar, "3 bin rakamlı Mereto Dağı eteklerindeyiz, hiç bir katkı maddesi olmadan tamamen organik bal üretimi yapıyoruz. Bu bölgede yüzlerce çeşit çiçek bulunuyor. Burada yüzlerce çiçek türünden organik bal elde ediyoruz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Batman, Sason, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Batman Sason ilçesinde dünyanın en kaliteli balı üretmek için çalışmalar başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
08:24 Bahçeli’nin ittifak resti ortalığı karıştırdı Erdoğan kurmaylarını ’’Aman ha’’ diyerek uyardı Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
11:01 Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya’dan ilk açıklama: Hepsi iftira Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama: Hepsi iftira
10:48 Karşılaşmalar Temmuz’da İşte Fenerbahçe’nin oynayacağı hazırlık maçları Karşılaşmalar Temmuz'da! İşte Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 12:36:04. #1.13#
SON DAKİKA: Batman Sason ilçesinde dünyanın en kaliteli balı üretmek için çalışmalar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement