Battalgazi Belediyesi Eskimalatya Meydanında İş Yerlerini Satışa Çıkarıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Battalgazi Belediyesi Eskimalatya Meydanında İş Yerlerini Satışa Çıkarıyor

Battalgazi Belediyesi Eskimalatya Meydanında İş Yerlerini Satışa Çıkarıyor

Battalgazi Belediyesi, Eskimalatya meydanında bulunan 30 adet iş yerini Açık Teklif Usulüne göre ihale ile satışa çıkarıyor. İhalelerin tarihleri ve detayları için Battalgazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

02.07.2024 11:21  Güncelleme: 11:24
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Battalgazi Belediyesi yapımını tamamladığı Eskimalatya meydanda bulunan adına kayıtlı, 30 adet iş yerini Açık Teklif Usulüne göre ihale ile satışa çıkarıyor.

Eski Malatya meydan düzenlemesi ile birlikte yapımına başlanan iş yerleri tamamlanırken satışa hazır hale getirildi. Mülkiyeti Battalgazi Belediyesi adına kayıtlı, alanı 14 ile 31 m2 arasında değişen, 30 adet işyeri, Devlet İhale Kanununun Açık Teklif Usulüne göre satışa çıkarılıyor.

Alacakapı Mahallesinde bulunan açık teklif usulüne göre satışa çıkarılan iş yerlerinin 8 adedinin ihalesi, 16.07.2024 tarihinde saat 09: 00 ile 11: 20 arasında, 7 adedinin ihalesi 17.07.2024 tarihinde 09.00 ile 11.00 arasında, 8 adedinin ihalesi 18.07.2024 tarihinde 09.00 ile 11.20 arasında, Kalan 7 adet dükkanın ihalesi ise 19.07.2024 tarihinde saat 09: 00 ile 11: 00 arasında yapılacak.

İhaleler, Battalgazi Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İsteklilerin, şartname ve eklerini 2 bin 500 TL karşılığında Battalgazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin etmeleri gerekiyor. Satış ihalesine katılabilmek için geçici teminat miktarlarının, Belediye veznesi veya banka hesabına yatırılması gerekirken son başvuru tarihi ise 12.07.2024 olarak belirlendi. Detaylı bilgi için Battalgazi Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne başvurulabilir. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Battalgazi Belediyesi Eskimalatya Meydanında İş Yerlerini Satışa Çıkarıyor - Son Dakika

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