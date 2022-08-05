Battalgazi Belediyesi'nden yollara önem - Son Dakika
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Battalgazi Belediyesi'nden yollara önem

05.08.2022 14:34
Battalgazi Belediyesi'nden yollara önem

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uluköy Mahallesi'nde toplam 18 kilometrelik 1. ve 2. kat Sathi kaplama çalışmalarına başladı.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uluköy Mahallesi'nde toplam 18 kilometrelik 1. ve 2. kat Sathi kaplama çalışmalarına başladı.

"Yol medeniyettir, Yol hayattır" sözünü Battalgazi'de yaptığı ulaşım yatırımlarıyla gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerinde asfalt sorununu çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla adından sıkça söz ettiren ve birçok noktada çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatlarıyla Uluköy Mahallesi'nde toplam 18 kilometrelik 1 ve 2. kat Sathi kaplama çalışmalarının startını verdi. İlçe yollarında kalitenin yükselmesi amacıyla Uluköy'de yoğun bir mesai ortaya koyan ekiplerin bu hummalı çalışması, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

İlçenin dört bir yanında ulaşım yatırımlarının aralıksız devam ettiğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Millete hizmetkar olma yolunda, gece gündüz demeden arkadaşlarımızla çalışmaları sürdüreceğiz dedik ve öylede yapıyoruz. Battalgazi'mizin dört bir yanında çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız, Belediyemizin ulaşım yatırımlarından memnuniyetlerini sürekli ifade ediyorlar. Battalgazi'de her koşulda halkının hizmetinde olan bir belediye var. Hamd olsun üzerimize düşün sorumluluğu yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Battalgazi, Hisarcık, Uluköy, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Battalgazi Belediyesi'nden yollara önem - Son Dakika

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