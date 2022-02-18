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Battalgazi Belediyesi'nden marketlere KDV denetimi - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi'nden marketlere KDV denetimi

18.02.2022 14:46
Battalgazi Belediyesi'nden marketlere KDV denetimi

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ürünlerinde yüzde 7'lik KDV indirim uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilçe genelindeki market ve bakkallarda indirim denetimlerini arttırdı.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ürünlerinde yüzde 7'lik KDV indirim uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilçe genelindeki market ve bakkallarda indirim denetimlerini arttırdı.

Battalgazi Belediyesi, "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıklanan gıdada KDV indirimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte zincir marketler, bakkallar ve iş yerlerinde KDV denetimlerine hız verdi. İlçe genelindeki market ve bakkalların raflarında etiket bulunup bulunmadığını inceleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sonrasında ise satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip yüzde 7'lik indirimin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde şu ana kadar herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken, vatandaşın haklarının korunması için her türlü çalışmayı yaptıklarını belirten Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürü İsmet Biratlı, ilçe genelindeki KDV denetimlerinin artarak devam edeceğine dikkat çekti.

Vatandaşların hakları korunuyor

Vatandaşın haklarının korunması için her türlü çalışmayı yapan Battalgazi Belediyesi ekipleri, ilçedeki denetimlerine aralıksız devam ediyor. Yerel ve zincir marketleri teker teker gezerek onlarca kalem ürünün fiyat listesini alan zabıta ekipleri, KDV indiriminin yanı sıra fiyat artışı, son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi birçok konuda da incelemede bulunuyor. Zabıta Müdürü Biratlı, ilçe genelindeki marketlerde ve gıda ürünü satan tüm iş yerlerinde bu uygulamayı devam ettireceklerini ifade etti. - MALATYA

Battalgazi Belediyesi'nden marketlere KDV denetimi

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Battalgazi, Hisarcık, Market, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Battalgazi Belediyesi'nden marketlere KDV denetimi - Son Dakika Ekonomi


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