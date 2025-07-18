Battalgazi Belediyesi'nin Güneş Enerji Santrali Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

Battalgazi Belediyesi'nin Güneş Enerji Santrali Faaliyete Geçti

Battalgazi Belediyesi\'nin Güneş Enerji Santrali Faaliyete Geçti
18.07.2025 12:07  Güncelleme: 12:09
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Battalgazi Belediyesi, Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi'nde kurduğu 970 kW kapasiteli Güneş Enerji Santrali ile enerji maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyor. 30 milyon TL'lik yatırım, tamamen hibe desteğiyle gerçekleştirildi ve belediye, enerji ihtiyacının büyük kısmını kendi üretimiyle karşılayacak.

Battalgazi Belediyesi'nin Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi'nde kurduğu 970 kW kapasiteli Güneş Enerji Santrali (GES) faaliyete geçti. Hibe desteğiyle hayata geçirilen 30 milyon TL'lik yatırım, belediyeye ciddi enerji tasarrufu sağlayacak.

Battalgazi Belediyesi, enerji alanında sürdürülebilirlik hedefiyle başlattığı Güneş Enerji Santrali (GES) projesini tamamladı. Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi'nde kurulan 970 kilovat gücündeki santral devreye alınırken, tesis belediyenin enerji ihtiyacının büyük kısmını karşılayacak. 30 milyon liralık yatırım tamamen hibe desteğiyle gerçekleştirildi, böylece belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadan projeye imza atıldı.

Yaklaşık 20 dönümlük alana kurulan ve 800 volt mimarisiyle tasarlanan tesiste bin 975 adet 585 watt bifacial panel ve 4 adet 330 kW inverter kullanıldı. GES'in tam kapasiteyle devreye girmesiyle birlikte Battalgazi Belediyesi, elektrik giderlerinin yüzde 75'ini artık kendi üretimiyle karşılayacak.

"2026'da enerji ihtiyacımızın tamamını kendi üretimimizle karşılayacağız"

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, çevreye duyarlı ve tasarruf odaklı yatırımların önemine dikkat çekerek, "Enerjide kendi kendine yeten bir belediye olmak için çıktığımız yolda önemli bir adımı tamamladık. Artık belediyemiz, enerji ihtiyacının büyük bir kısmını doğrudan kendi kurduğu sistemle karşılayabiliyor. Bu, sadece ekonomik anlamda değil, çevresel sürdürülebilirlik açısından da son derece kıymetli bir gelişme. Şimdi hedefimiz bu başarıyı daha da ileri taşımak, yeni yatırımlarla Battalgazi'yi enerjide tamamen bağımsız bir yapıya kavuşturmak" dedi.

Başkan Taşkın, mevcut tesisin hemen yanındaki 50 dönümlük alanda yapımına başlanan 2 megavat kapasiteli ikinci GES projesinin de 2026 yılında tamamlanacağını duyurdu. Yeni santralin devreye alınmasıyla birlikte, Battalgazi Belediyesi'nin enerji ihtiyacının tamamı kendi üretimiyle karşılanmış olacak.

Battalgazi Belediyesi, Hacıhaliloğluçiftliği GES yatırımıyla hem çevre dostu bir üretim modeli benimsedi hem de enerji maliyetlerini önemli ölçüde düşüren bir projeyi hayata geçirdi. 2026'da devreye alınacak ikinci GES ile birlikte belediyenin enerjide tam bağımsız hale gelmesi hedefleniyor. Bu adımlar, Battalgazi'yi sürdürülebilir belediyecilik anlayışında örnek bir konuma taşıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Battalgazi Belediyesi'nin Güneş Enerji Santrali Faaliyete Geçti - Son Dakika

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