Bayburt\'ta 16 Bin Dönüm Tarım Arazisi Suya Kavuşacak

Ekonomi

Bayburt'ta yapımı devam eden Yelpınar, Uluçayır ve Pınargözü Göletlerinin tamamlanmasıyla birlikte 16 bin 690 zirai tarım arazisi su ile buluşacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur beraberinde Barajlar ve HES Şube Müdürü Süleyman Babur ile birlikte Yelpınar Göleti, Uluçayır Göleti ve Pınargözü Göleti'nde devam eden çalışmaları yerinde takip etti.

DSİ Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur, Yelpınar Göletinde yüzde 63, Uluçayır Göletinde yüzde 55 ve Pınargözü Göletinde yüzde 97 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığını kaydederek göletlerinin tamamlanmasıyla birlikte 16 bin 690 zirai tarım arazisinin su ile buluşacağını belirtti. - BAYBURT