Demirözü\'nde 210 çiftçiye tarımsal destek sağlandı

29.01.2026 10:45  Güncelleme: 10:47
Bayburt'un Demirözü ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen kura ile 210 üreticiye tohum, gübre ve süt sağma makineleri dağıtıldı. Hedef, tarımsal üretimi artırmak ve çiftçilerin maliyetlerini azaltmak.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde belediye tarafından çiftçilere yüzde 100 hibeli tarımsal üretim desteği sağlandı. Kura çekimiyle belirlenen 210 üreticiye tohum, gübre ve süt sağma makineleri dağıtıldı.

40 adet süt sağma makinesi, 40 kilo yonca tohumu, 350 kilo buğday tohumu, 400 kilo arpa tohumu ile 7'şer çuval DAP gübresi Demirözü çiftçisine ücretsiz bir şekilde verildi. Desteklerden faydalanacak üreticilerin belirlenmesi amacıyla belediyenin düğün salonunda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilerek, hak sahibi üreticilere ürünlerin dağıtımı yapıldı.

Demirözü Belediyesi tarafından, tarımsal üretimin artırılması, çiftçilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla desteklerin devam edeceği belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Demirözü, Bayburt, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
