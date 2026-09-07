Bayburt'ta ekmek fiyatı 3 lira zamlandı, 230 gram ekmek 18 liraya yükseldi
Bayburt'ta 230 gram ekmeğin fiyatı 15 liradan 18 liraya yükselirken yeni tarife uygulanmaya başlandı. Zamda maliyetler ve işçi ücretlerindeki artış etkili oldu.
Bayburt'ta 230 gram ekmeğin fiyatı 15 liradan 18 liraya yükseldi. Yapılan 3 liralık zamla birlikte yeni fiyat tarifesi uygulanmaya başlandı.
Bayburt'ta ekmeğin gramajı geçen sene kasım ayında 220 gramdan 230 grama çıkarılmış, fiyatı ise 15 lira olarak belirlenmişti. Son düzenlemeyle 230 gram ekmeğin fiyatı 18 liraya çıktı. Alınan zam kararında maliyetler ve işçi ücretlerinin yükselmesinin önemli etken olduğu bildirildi.
Kaynak: İHA
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