Bayburt'ta Estetik ve Güvenli Köprü İnşası - Son Dakika
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Ekonomi

Bayburt'ta Estetik ve Güvenli Köprü İnşası

DSİ, Bayburt'ta Çoruh Nehri'nde estetik ve güvenli köprüler inşa etti.

17.01.2025 13:54
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bayburt'ta Çoruh Nehri'nde kesiti yetersiz köprüleri yıkarak yerine estetik ve emniyeti ön planı çıkartan köprüler inşa ettiklerini belirtti.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de taşkın muhtevaları içerisinde çok sayıda araç ve yaya köprüsü inşa ettiklerini vurguladı.

Estetik ve emniyeti ön planda olan köprülerin Karadeniz'in zorlu coğrafyasında vatandaşın günlük yaşamını oldukça kolaylaştırdığını, inşa edildikleri yerlere ayrı bir güzellik kattığını anlatan Balta, "Bayburt'un dillere destan, şehrin önemli bir değeri olan Çoruh Nehri'nde kesiti yetersiz köprüleri yıkarak, yerine estetik ve emniyeti ön planı çıkartan modern köprüler inşa etmeye başlamıştık. Geldiğimiz nokta itibarıyla köprülerimizi tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Balta, köprülere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Çoruh Nehri üzerine inşa ettiğimiz çelik taşıyıcılı yaya köprülerimiz 5 metre genişliğe ve 40 metre açıklığa araç köprülerimiz ise 13 metre genişliğe ve 36 metre açıklığa sahiptir. Çoruh Nehri üzerindeki eski köprülerin kesitlerinin yetersiz oluşu, bir taşkın riski oluşturuyordu. Bu köprülerimizi modernleştirerek daha güvenli bir hale getirmiş olduk. Yeni köprülerimiz Çoruh Nehri'nin büyüleyici güzelliğine ayrı bir güzellik kattı. Bayburtlu vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bayburt'ta Estetik ve Güvenli Köprü İnşası - Son Dakika

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