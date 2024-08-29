Bayburt'ta petrol varlığına dair yeni bulgular - Son Dakika
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Ekonomi

Bayburt'ta petrol varlığına dair yeni bulgular

Bayburt\'ta petrol varlığına dair yeni bulgular

Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, Bayburt'ta yapılan çalışmalarda petrol varlığına dair yeni bulgular elde ettiklerini ve alınan numunelerin inceleneceğini belirtti. Bayburt'un petrol açısından ümit vadettiğini söyleyen Maden, bölgedeki petrol varlığının ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

29.08.2024 09:26
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Daha önce Rize'nin Çayeli açıklarındaki petrol sızıntısına dikkat çeken Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, Bayburt'ta petrol varlığına yönelik yaptıkları çalışmalarda yeni bulgulara ulaştıklarını belirterek alınan numunelerin incelemeye gönderileceğini ve bölgenin petrol açısından ümit vadettiğini söyledi.

Bayburt'un Uluçayır ve Kurbanpınarı köylerine yakın bölgelerde yapılan petrol varlığına yönelik çalışmalarda alınan numuneler incelenmek üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Araştırma Merkezi'ne gönderilecek. Cumhuriyet döneminde bölgede petrol sızıntılarına yönelik ihbarlar olduğu ve bu bölgelerde ilerleyen yıllarda yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu belirten Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, bölgede geçen yıllarda yaptıkları çalışmaları genişleterek sızıntı olan alanlardan numune aldıklarını dile getirdi. Bayburt'un petrol varlığı açısından ümit vadettiğinin altını çizen Prof. Dr. Maden, yapılan incelemeler ve gelecekte yapılacak çalışmalarla birlikte bölgedeki petrol varlığının ortaya çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

"Petrol sızıntıları incelenmeli"

Bayburt bölgesinin petrol varlığını bilimsel olarak ortaya koymak için çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, "Geçtiğimiz 2023 yılı Temmuz-Ağustos aylarında Bayburt ile Orta Çimağıl bölgesinde yaptığımız yüzey araştırma çalışmaları sonucunda bir noktada eskiden bile bilinen bir petrol sızıntısı vardı. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Bahsedilen bölgelerle ilgili olarak yaklaşık 10 tane büyüklü küçüklü sızıntıların olduğunu hem koordinat olarak hem de resimleyerek belgeledik. Ardından yine bölgeyle ilgili olarak bize bilgiler geldi, ihbarlar geldi. Bizim yöremizde de Bayburt'ta başka bir sahada petrol sızıntısıyla ilgili ihbarlar geldi ve bu bölgelerden de örnek aldık. Bayburt merkeze bağlı Uluçayır ile Kurbanpınarı köyleri arasındaki bir bölgede petrol sızıntılarıyla ilgili yeri tespit ettik ve bu bölgelerden de örnekler aldık. O bölgenin koordinat bilgisini ve fotoğraflarıyla birlikte belgeledik. Bu aldığımız petrol sızıntıları örneklerini önümüzdeki günlerde yine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Araştırma Merkezi'ne göndererek bunların tahlilini yapacağız. Bu su numunesi içerisindeki petrol sızıntısının doğal kaynakları olup olmadığıyla ilgili olarak veya bunun kalitesiyle ilgili olarak analizler yapmaya çalışacağız. Hatta bizim Bayburt'taki petrol potansiyelinin belirlenmesine yönelik olarak kurduğumuz bir ekiple burayı projelendirdik. Bu proje şu anda değerlendirme aşamasında ileriki günlerde bu kabul edilirse projemiz Bayburt bölgesinin petrol potansiyelinin ortaya çıkarılmasına, kaynak kaya, rezervuar kaya potansiyeli ortaya çıkarılmasına yönelik olarak çalışmamızı daha bilimsel olarak ortaya koymaya çalışacağız. Ancak bize yöre insanlarının verdiği bilgiler bu bilimsel çalışmalarımızda kaynaklık ediyor. Dolayısıyla yaptığımız çalışmalar neticesinde bu bölgenin petrol açısından ümitli bir saha olduğunu gösteriyor" dedi.

"Cumhuriyet öncesi inceleme yapan Ruslar Bakü petrollerine eşdeğer olduğunu değerlendirmiş"

Erzincan'da da Cumhuriyet ve öncesinde yapılan çalışmalarda önemli bulgular elde edildiğini söyleyen Gümüşhane Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, "Ayrıca yine geçmişe yönelik yapılan literatür çalışmaları neticesinde Bayburt bölgesinde Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren yapılan ihbarlar değerlendirilerek Cevat Eyüp Taşman'ın ilk MTA Petrol Şubesi müdürü ve ekibiyle birlikte geldiği ve bu bölgelerden örnekler toplayarak bu sızıntıları belgelendirdiği ve buna yönelik olarak bu bölgede petrolün olabileceği hatta buradan Bayburt'tan Erzincan'a geçerek buradaki bugünkü Balıklı ve Üzümlü köylerindeki petrol sızıntılarını da ortaya koymuşlardı. Hatta Erzincan'daki petrol sızıntılarının daha kaliteli olduğu değerlendirilmiştir. Yine Cumhuriyet öncesi Rus mütehassısları bu bölgeye gelmiş ve bu petrollerin Bakü petrollerine eşdeğer olduğuna yönelik değerlendirmeler yapmış. Dolayısıyla Erzincan ve Bayburt'un sınır olduğu düşünülürse, biz buralarda petrol olabileceğini düşünüyoruz. Cumhuriyet döneminde bu bölgede hem Erzincan'da hem de Bayburt'ta petrole yönelik herhangi bir çalışma, sismik araştırma yapıldığını da biz göremedik. Bununla ilgili olarak ileriki yıllarda veya ileriki günlerde, ileriki aylarda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın bu bölgede petrole yönelik bir çalışma yapmasını beklemekteyiz. Bizim yapacağımız bilimsel araştırma projesi de buna kaynaklık edecektir" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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