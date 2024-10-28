Bayburt'ta Şeker Pancarı Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bayburt'ta Şeker Pancarı Hasadı Devam Ediyor

Bayburt\'ta Şeker Pancarı Hasadı Devam Ediyor

Bayburt'un Demirözü ilçesinde 250 bin ton rekolte bekleniyor, hasat sürüyor. Vali Eldivan destek veriyor.

28.10.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Demirözü ilçesinde geçen hafta başlayan şeker pancarı hasadı devam ediyor.

İlçede yaklaşık 50 bin dekar alanda ekimi yapılan şeker pancarında bu yıl 250 bin ton rekolte bekleniyor.

İlçeye bağlı Çiftetaş köyünde çiftçilerle bir araya gelen Vali Mustafa Eldivan, bu yıl bölgede yoğun bir şekilde şeker pancarı ekimi yapıldığını söyledi.

Bu yıl havaların iyi gittiğini ve yüksek rekolte beklediklerini belirten Eldivan, "Sulamada da sıkıntı yaşamadık ve rekoltemizde de ciddi bir artış oldu. Bizim tahminimiz şu an 250 bin tonun üzerinde." dedi.

Bölgenin toprak yapısının şeker pancarına oldukça uygun olduğunu vurgulayan Eldivan, bölgede çiftçilikle uğraşan vatandaşların da en büyük gelirinin şeker pancarı olduğunu aktardı.

Valilik, Kaymakamlık ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü vasıtasıyla vatandaşlarımızın ekim, biçim ve söküm aşamasına yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Eldivan, "Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğüne ayrıca teşekkür ediyorum. Sulamada başlarda biraz sıkıntı yaşansa da zaman içerisinde aksaklıklar giderilerek Demirözü'ndeki toprakların sulanması için gerekli azami gayret gösterildi. Devlet olarak burada bütün kurumlarımızla beraber iş birliği içinde üretimi iyi bir noktaya getirdik. Hasadın, çiftçilerimize bereketli olmasını, hayırlı olmasını ve güzel kazançlar getirmesini temenni ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Demirözü, Eldivan, bayburt, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bayburt'ta Şeker Pancarı Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 06:32:23. #1.11#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Şeker Pancarı Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.