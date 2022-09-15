Bayburt'ta tarımsal üretim çeşitliliğini artırmak için çalışma yapılıyor

Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin mesleki uygulama derslerindeki teorik bilgilerini pratiğe aktarmaları için kurulan tarım araştırma ve uygulama sahasında yapılan bilimsel çalışmalarla kentte tarımsal üretim çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Bayburt Üniversitesi, merkeze bağlı Gümüşsu köyünde öğrencilerin teorik bilgilerinin pratiğe aktarılması, meyve tür ve çeşitliliği hakkındaki yetiştiricilik bilgilerinin sağlanması, mesleki uygulama derslerinin yürütülmesi amacıyla yaklaşık 15 dekarlık meyve ve sebze bahçesi oluşturdu.

Sahada bilimsel yöntemlerle goji berry (kurt üzümü), aronya, mor patates gibi yöre iklimine uyum göstermediği düşünülen türlerin yanı sıra farklı cinslerde kabak, domates, patlıcan, salata, tarhun, böğürtlen, lahana gibi sebze ve meyveler yetiştirilerek adaptasyon sürecinin ardından yüksek verim alındı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AA muhabirine, tarım araştırma ve uygulama sahasında bilimsel nitelikli araştırmalara yoğunlaştıklarını ve elde ettikleri verimin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Sahada çok sayıda lisans üstü öğrencinin öğretim üyeleriyle çeşitli ürünlerin denemesini yaptığını aktaran Türkmen, "Böylelikle Bayburt iklim koşullarında, toprağında en verimli neler üretilebilir, neler yapılabilir, buna yönelik vatandaşımızı da bilgilendirecek birtakım çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

"Çalışmaların faydalı olacağını, şehrimize katkı sağlayacağını ümit ediyoruz"

Türkmen, uygulama sahasında yapılan çalışmaların şehrin tarımsal kalkınmasına faydalı olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şehrimizle özdeşleşmiş tarhun bitkisiyle ilgili yine çalışmalarımız var. Farklı tarhun türlerinin denemelerini yapıyoruz. Bunlardan ürün alarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Amacımız şehrimize, bölgemize katkı sağlayacak bilimsel çalışmaları yapıp bunun sonuçlarını da vatandaşlarımızla paylaşmak. Yeri geldiğinde vatandaşlarımızla çeşitli seminerler, çalıştay ve kurslar düzenleyerek onları da bu yaptığımız çalışmalarla ilgili aydınlatmak. Bu çalışmaların faydalı olacağını, şehrimize katkı sağlayacağını ümit ediyoruz."

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan da tıbbi aromatik bitkiler ile değişik meyve ve sebze çeşitlerine yönelik uygulamalar yaptıklarını söyledi.

Erdoğan, kentte daha önce denenmiş ve uyumluluğu belirlenmiş türlerin yanında farklı çeşitler de denediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sebze ve meyvelerde de farklı çeşitlerle bu ürünlerin verimleri ve adaptasyonu ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Üniversitemizde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz var. Onlarla da verim ve kaliteyi artırmayla ilgili farklı uygulamalar yapıyoruz. Bu uygulamaların da sonucunu yayına çevirmeye çalışıyoruz ve bölge üreticileriyle de bu yayınları paylaşıyoruz. "