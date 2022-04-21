Bayındır Sağlık Grubu'ndan kıtalar arası yüzecek sporculara tam destek - Son Dakika

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen ve tüm dünyadan yüzücülerin heyecanla beklediği 34. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 6. kez sağlık sponsoru oldu.

Bayındır Sağlık Grubu açıklamasına göre, Asya'dan Avrupa'ya yapılan tek yüzme yarışı olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 21 Ağustos'ta yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek.

Güvenilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı ilke edinen Bayındır Sağlık Grubu, iki tam donanımlı sağlık çadırı, alanında uzman sağlık ekibi ve ambulansları ile tüm sağlık sorunlarına anında yanıt vererek, yarış boyunca sporculara ve misafirlere kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunacak. Bayındır Sağlık Grubu ayrıca sporcuların seçme yarışlarında da yanlarında olacak.

"Spora olan katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Tankut Tabak, sağlıklı yaşam ve spor bilincinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu sene sağlık sektöründe 30. yılını kutlayacak olan Bayındır Sağlık Grubu, 30 yılda biriktirdiği kalite ve etik anlayışı ile sağlık standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Tedavi edici sağlık hizmetlerinin yanı sıra koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin önemini de çok iyi biliyoruz. Sporun hem mental hem de fiziksel sağlığımız için öneminden hareketle, nesillerin spor bilinci ile büyümesine katkı sağlamak istiyoruz. Bu yıl 6. kez, en iyi açık su yüzme yarışı unvanı bulunan, tüm dünyanın gündeminde olan ve 34 yıldır ülkemizin tanıtılmasında büyük rol üstlenen bu uluslararası organizasyonun sağlık sponsoru olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz."

TMOK Başkan Vekili ve Boğaziçi Yarışı Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta da bu yıl 34'üncüsü düzenlenecek olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışının Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına büyük bir katkı sağladığını. belirtti.

Organizasyona, dünyanın dört bir yanındaki 50'nin üzerindeki ülkeden sporcunun katıldığını aktaran Usta, "Türkiye'de sağlık sektörünün önde gelen kurumlarından Bayındır Sağlık Grubu'nun, bir kez daha desteğini sunarak sağlık sponsoru olması bizi daha da güçlü kıldı. Desteğinden dolayı Bayındır Sağlık Grubu'na teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.