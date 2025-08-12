Bayındır Sağlık Grubu'nun Hisseleri Acıbadem Sağlık Grubu'na Geçti - Son Dakika
Bayındır Sağlık Grubu'nun Hisseleri Acıbadem Sağlık Grubu'na Geçti

12.08.2025 18:50
İş Bankası, Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesini Acıbadem Sağlık Grubu'na devretti.

Türkiye İş Bankası iştiraklerinden Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesinin Acıbadem Sağlık Grubu'na devri tamamlandı.

İstanbul'daki İş Kuleleri'nde düzenlenen imza töreninde, Türkiye İş Bankası ve Acıbadem Sağlık Grubu arasında işbirliğine gidildi. İmza töreni, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Devir anlaşması kapsamında Bayındır bünyesindeki ikisi Ankara, biri İstanbul'da olmak üzere 3 hastaneyle 6 diş kliniği, "Acıbadem-Bayındır" markası altında faaliyet gösterecek. 205'i hekim olmak üzere 1252 çalışanın görev yaptığı sağlık kuruluşlarının devriyle taraflar arasında uzun vadeli işbirliği süreci başlatılmış oldu.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, imza töreninin ardından yaptığı konuşmada, kaliteli sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç ve bu yönde atılan adımlar sayesinde özel sağlık hizmetleri sektörünün son 20 yılda hızlı bir büyüme kaydettiğini söyledi.

Aran, Türkiye'nin, sağlık turizminde sunduğu kaliteli hizmetle Avrupa başta olmak üzere küresel ölçekte önemli bir oyuncu olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

Sağlık sektörünü yatırım yapmaktan öte insanın yaşam kalitesi için önceliklendirdikleri stratejik bir alan olarak gördüklerini vurgulayan Aran, bu anlayışla, 1999'da iştirak ettikleri Bayındır Sağlık Grubu'nun hasta odaklı hizmet anlayışı, uzman kadrosu ve uluslararası standartlardaki hizmet kalitesiyle etik değerlere bağlı kalarak faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

"Türkiye'deki özel sağlık sektörünün, stratejik bir büyüklüğe ulaştığını görüyoruz"

Aran, Türkiye'de sağlık sektörünün ve sağlık teknolojisinin geldiği aşamanın artık daha büyük hacimleri, yatırımları ve güçlü işbirliklerini zorunlu kıldığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki özel sağlık sektörünün, güçlü sermaye yapısına sahip grupları, gelişmiş organizasyonel modeli, modern fiziki altyapısı, ileri düzey tıbbi donanımı ve alanında uzman sağlık personeli kadrosuyla uluslararası standartları yakalayan, ölçek ekonomisi açısından anlamlı avantajlar yaratan stratejik bir büyüklüğe ulaştığını görüyoruz. Acıbadem Grubu, ülkemizin sağlık sektöründe öncü gruplarının başında geliyor. Acıbadem ile sinerjisi yüksek, uzun ömürlü ve istikrarlı olacağına inandığımız bu stratejik ortaklık, basit bir hisse devrinin sınırlarını aşan, ortak vizyon ve değerler etrafında şekillenen bir birlikteliği ifade ediyor. Türkiye'nin sağlık sektöründeki en önemli oyuncularından biri, Cumhuriyetimizle neredeyse yaşıt bankamızla güzel bir yola çıkarken, İş Bankası Grubu olarak bizler de sağlık sektöründeki varlığımızı Acıbadem Grubu ile çok daha ileri noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz."

Hedeflerinin, başta Ankara ve İstanbul'daki hastanelerinin büyütülüp geliştirilmesi olmak üzere, yüksek tıbbi ve hizmet standartlarına sahip Acıbadem Grubu'na Bayındır Sağlık Grubu'nu entegre hale getirip ülkeye örnek bir sağlık ekosistemi yaratmak olduğunu belirten Aran, Bayındır Hastanelerinin çoğunluk hissesinin Acıbadem Grubu'na devriyle birlikte hastane alanındaki yatırımlarına daha güçlü devam etmeyi planladıklarını aktardı.

"Bu sadece bir hisse alımı değil, bir kültürü, altyapıyı alıyoruz"

Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar da Acıbadem Sağlık Grubu olarak Türkiye'de 22, Avrupa'da 7 olmak üzere toplam 29 hastane, 15 tıp merkezi ve 29 bin çalışanla hizmet verdiklerinin bilgisini paylaştı.

Acıbadem olarak 2005'te International Hospital'ı gruplarına kattıklarını anımsatan Aydınlar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi, Acıbadem International Hastanesi olarak hizmet veriyoruz. Kısa bir süre önce de İzmir'in önde gelen hastanesi Kent Hastanesi'ni satın aldık. Onun da ismini Acıbadem Kent Hastanesi olarak değiştirdik, hastaneyi tamamen yeniledik, büyüttük ve Türkiye'nin en iyi hastanelerinden biri oldu. Şimdi de İş Bankası ile yaptığımız bu stratejik işbirliği sayesinde, Bayındır Hastanelerinin yüzde 80'ini almış bulunuyoruz. Ama bu sadece bir hisse alımı değil, bir kültürü, altyapıyı alıyoruz. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum"

Aydınlar, Bayındır Hastanelerini büyütmek ve genişletmek istediklerine işaret ederek, "Acıbadem Bayındır" markasıyla bu hastanelerde hizmet vereceklerini söyledi.

Aydınlar, "Söğütözü Hastanesini büyütme hedefimiz var. İstanbul'daki hastaneyi de yeni bir hastane yapmayı ve yeni yerine taşımayı planlıyoruz. Acıbadem Bayındır hastanelerini daha büyütmek, daha genişletmek gibi vizyonumuz olacak." ifadelerini tammaladı.

Kaynak: AA

