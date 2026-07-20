Baykar ve Leonardo'dan Ortak Uçuş Testi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Baykar ve Leonardo'dan Ortak Uçuş Testi

20.07.2026 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baykar ve Leonardo, insanlı ve insansız savaş uçaklarıyla ortak uçuş testlerini başarıyla tamamladı.

Savunma ve havacılık sanayisinin dünyadaki lider şirketleri Baykar ve Leonardo, insanlı ve insansız savaş uçaklarının ortak uçuş testlerini ve bu alanda çalışmaların geldiği son aşamayı uluslararası kamuoyuyla paylaştı

Dünyanın en köklü havacılık ve savunma fuarlarından Farnborough Airshow'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında, iki ortağın insanlı ve insansız savaş uçaklarının ekipleri, geçen ay duyurulan ve havacılık tarihinde bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilen ortak uçuş testlerinin perde arkasına ilişkin detaylar anlatıldı.

Buna göre, Baykar ve Leonardo, insanlı ve insansız müşterek görev ve sürü (swarm) taktiklerinin geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktasına ulaşarak K-SWARM programının ilk canlı test aşamasını başarıyla tamamladı. Program, insanlı ve insansız hava araçlarının birlikte çalışabilirliğini tasarlamayı ve geliştirmeyi amaçlıyor.

Leonardo'nun M-346 uçakları ile Baykar'ın Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, K-SWARM programı kapsamında bir dizi otonom ortak formasyon uçuşunu gerçekleştirdi. Canlı testlerde, gelişmiş yeni nesil algoritmalar kullanılarak platformların işbirliği ve koordinasyon içinde görev yapabilme kabiliyetleri değerlendirildi ve doğrulandı.

Her iki şirketin mühendis ve test pilotları, çalışmalardaki hazırlık sürecini, ileri teknoloji entegrasyon aşamaları ve "tarihi" olarak nitelendirilen uçuşun K-SWARM programı kapsamında nasıl başarıyla gerçekleştirildiğini anlattı.

Dijital mühendislik yaklaşımıyla simülasyondan gerçek uçuş operasyonlarına geçilmesi, program kapsamında geliştirilen ileri teknolojilerin ve çözümlerin gösterilmesi açısından kritik bir aşamayı temsil etti. Testlerde sergilenen kabiliyetler, geleceğin hava muharebe sistemleri için temel bir yapı taşı olmasının yanı sıra mevcut nesil savaş uçaklarının gelişiminde de önemli rol oynuyor.

Test çalışmalarının detayları

Paylaşılan bilgilere göre, testler, mayıs ayında Baykar'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki uçuş ve test merkezlerinden birinde gerçekleştirildi. Uçuş testlerine Leonardo'ya ait bir M-346 Fighter Attack uçağı, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait takip uçağı görevindeki T-346A ve Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı katıldı.

Test faaliyetleri, Leonardo'nun Torino'daki Aviyonik, Uçuş Kontrol İnovasyon Laboratuvarları ile ürün kabiliyeti ve konsept laboratuvarı PC2LAB tarafından geliştirilen yeni nesil algoritmaların, taktiklerin ve prosedürlerin değerlendirilmesini amaçlayan bir dizi görevden oluştu. Bu çalışmalar, İtalya'nın Venegono kentindeki M-346 Tam Görev Simülatörü ile entegre şekilde yürütüldü.

Baykar ise kendi tesislerindeki ileri seviye yazılım ve donanım altyapısını kullanarak gelişmiş Akıllı Filo Otonomisi (Smart Fleet Autonomy) kabiliyetlerini CUC-T algoritmalarına entegre etti. KIZILELMA'nın gelişmiş otonomi yetenekleri entegrasyon sürecini önemli ölçüde kolaylaştırarak sistemlerin hızlı ve sorunsuz şekilde devreye alınmasını sağladı.

Bu teknolojiler, M-346 ile KIZILELMA'nın ortak formasyon uçuşlarında kullanılarak farklı yüksek performanslı hava platformlarının gelişmiş koordinasyon ve işbirliği içinde görev yapabilme kabiliyetlerinin doğrulanmasına katkı sağladı. Böylece program, simülasyon ortamından gerçek uçuş operasyonlarına geçişi başarıyla gerçekleştirmiş oldu.

Gelişmiş radyo frekansı tabanlı veri paylaşım sistemi sayesinde M-346 ile KIZILELMA arasında aktarılan tüm veriler senkronize edildi. Bu iletişim, Leonardo GCC Tactical Platform siber savunma sistemi tarafından gerçek zamanlı olarak korunup izlenerek planlanan uçuş formasyonlarının etkin komuta ve kontrolü sağlandı.

Uçuş çalışmaları kapsamında KIZILELMA, tamamen otonom taksi ve kalkışın ardından Baykar'ın Hardware-in-the-Loop (HIL) Laboratuvarı tarafından geliştirilen Akıllı Filo Otonomisi algoritmalarını kullanarak M-346 Fighter Attack uçağına otonom şekilde katıldı. Daha sonra M-346, insansız hava aracının tam kontrolünü devraldı.

Yeni geliştirilen tam entegre aviyonik sistem sayesinde M-346 pilotları farklı formasyonları komuta ederken, KIZILELMA bu komutları özel insanlı/insansız görev bilgisayar sistemi aracılığıyla tamamen otonom şekilde yerine getirdi. Pozisyon değişiklikleri, ayrılma ve yeniden birleşme dahil farklı manevralar başarıyla uygulanırken, KIZILELMA tüm komutlara hassas şekilde karşılık verdi.

Çorlu'da gerçekleştirilen faaliyetler, Leonardo ve Baykar ekiplerinin uzun süre ortaklaşa yürüttüğü yoğun hazırlık çalışmalarının sonucunda hayata geçirildi. Pilotlar ve teknik ekiplerin katıldığı bu süreçte sistem entegrasyonu tamamlandı, test senaryoları geliştirildi, algoritmalar doğrulandı ve uçuşların güvenli ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi sağlandı.

Elde edilen veriler ve analizler, K-SWARM programının sonraki aşamalarının belirlenmesinde kritik rol oynadı. Programın bundan sonraki safhasında daha yüksek durumsal farkındalık gerektiren, çok sayıda platformun tek bir görev doğrultusunda birlikte hareket edeceği daha karmaşık operasyonlara geçilmesi planlanıyor.

Gelecek aylarda daha karmaşık senaryoları ve ilave fonksiyonları içeren yeni testlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İlk test aşaması, Leonardo ile Baykar arasındaki güçlü ortaklığı ve iki şirketin teknolojik ile endüstriyel yetkinliklerini ortaya koyarken, çok alanlı harekat ortamlarında modern hava muharebe operasyonları için kritik kabiliyetlerin geliştirilmesine yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Baykar ve Leonardo'dan Ortak Uçuş Testi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani’yi hedef aldı Skandal Orta Doğu mesajı Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani'yi hedef aldı! Skandal Orta Doğu mesajı
Alanya’da arızayı gidermeye çalışan 22 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı Alanya'da arızayı gidermeye çalışan 22 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı
Maçın önüne geçen an Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi
Dünya Kupası’nda şampiyon İspanya Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya
Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı
O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı

21:55
Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti
Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti
21:49
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
21:42
Trump: Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak
Trump: Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak
21:24
İran’dan Irak ve Ürdün’e füze saldırısı
İran'dan Irak ve Ürdün'e füze saldırısı
20:16
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz
17:28
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 22:57:13. #7.13#
SON DAKİKA: Baykar ve Leonardo'dan Ortak Uçuş Testi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.