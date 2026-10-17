Bayraktar, Osman Gazi'de gaz üretimini 2027'de günlük 20 milyon metreküpe çıkaracak

Bayraktar, Osman Gazi'de gaz üretimini 2027'de günlük 20 milyon metreküpe çıkaracakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Bayraktar, 2027'de yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin Sakarya sahasındaki gaz üretimini günlük 20 milyon metreküpe yükselteceğini aktardı. Osman Gazi platformunun Sakarya sahasındaki gaz üretimi 2027'de günlük 20 milyon metreküpe çıkacak.
Bakan Bayraktar, 2027'de yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin Sakarya sahasındaki gaz üretimini günlük 20 milyon metreküpe yükselteceğini aktardı
Kaynak: AA
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