Bayram Alışverişi 100-120 Milyar Lira Bekleniyor

15.03.2026 10:36
TESK Başkanı Palandöken, Ramazan Bayramı için 100-120 milyar lira ciro beklentisi olduğunu duyurdu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl Ramazan Bayramı alışverişlerinden yaklaşık 100-120 milyar lira hasılat beklendiğini bildirdi.

Palandöken, açıklamasında, esnaf açısından bayramlar ve özel günlerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Geçen yıl elde edilen hasılata dikkati çeken Palandöken, "Bayramlar gibi özel günlerde elde edilen hasılat biraz daha esnafın yüzünü güldürür. Geçen yılki bayramda 90 milyar lira civarında hasılat gerçekleşti. Bu yıl fiyatların yükselmesi nedeniyle beklenti biraz daha yüksek. Tahmin ediyorum ki bu yıl 100-120 milyar lira civarında bir ciro bekleniyor. İnşallah esnafın yüzü güler." değerlendirmesinde bulundu.

Merdiven altı ürünlere karşı uyarı

Bayram alışverişlerinde özellikle merdiven altı ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Kazasız belasız idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nın mutlu şekilde sonlanmasını, aynı şekilde çevremizdeki bu ateş yangınının, savaşın bir an önce sona ermesini bekliyoruz. İnşallah bayramı, bayram tadında geçiririz. Şimdiden herkese hayırlı alışverişler diliyorum. İnsanlarımızın merdiven altı üretimlere, gece alışverişlerinde 'Memleketten getirdik' esprisiyle arabaların arkasında satılanlara karşı dikkatli olması gerekiyor."

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Ekonomi, Tesk

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
Çin’de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Çin'de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
Katar’da “güvenlik riski“ nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu Katar'da "güvenlik riski" nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu

10:34
Oğuzhan Koç Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
Oğuzhan Koç Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası kendinden geçti
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
10:05
Bakan Fidan’dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
Bakan Fidan'dan İran cephesini zora sokacak sözler: Veriler oradan geldiğini gösteriyor
09:46
Kim ve halefinden ABD’ye tarihi mesaj Testi birlikte izlediler
Kim ve halefinden ABD'ye tarihi mesaj! Testi birlikte izlediler
09:32
Arda Güler’in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
Arda Güler'in attığı golü gören hakem bile dayanamadı
09:11
İsrail’in Lübnan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 826’ya yükseldi
İsrail'in Lübnan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 826'ya yükseldi
