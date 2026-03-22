Bayram Dönüş Yolculuğunda Yoğun Trafik

Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Datça gibi turistik ilçelerinde Ramazan Bayramı'nı geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı. Tatilin sona ermesiyle birlikte özellikle karayollarında yoğunluk oluştu.

İzmir, İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlere kendi araçlarıyla gitmek üzere yola çıkan yerli turistler, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe çıkışında trafik yoğunluğuna neden oldu. Zaman zaman araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Perşembe günü rezervasyon yaptırdıkları otellerine yerleşen tatilciler, 3 gecelik bayram tatilinin ardından bulundukları illere dönmek üzere yola çıktı. Öğleden sonra başlayan yoğunluk akşam saatlerinde sona erdi. - MUĞLA