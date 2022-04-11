Bayramda Çeşme otelleri dolacak - Son Dakika
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Bayramda Çeşme otelleri dolacak

11.04.2022 10:39
Bayramda Çeşme otelleri dolacak

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, beş yıldızlı otellerin hepsinin açık olduğunu, butik otellerde de bayram hazırlıklarının sürdüğünü belirterek "Önümüzdeki haftadan itibaren rezervasyonların artmasını ve güzel bir Ramazan Bayramı doluluğu bekliyoruz" dedi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, beş yıldızlı otellerin hepsinin açık olduğunu, butik otellerde de bayram hazırlıklarının sürdüğünü belirterek "Önümüzdeki haftadan itibaren rezervasyonların artmasını ve güzel bir Ramazan Bayramı doluluğu bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin en önemli tatil yerlerinden biri olan İzmir Çeşme'de, bayram hareketliliği başladı. Beş yıldızlı otellerin yanı sıra butik otellerin de Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydeden ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, önümüzdeki haftadan itibaren rezervasyonların artmasını ve güzel bir Ramazan Bayramı doluluğu beklediklerini söyledi. Okullarda ikinci ara tatilin başlaması ile otellerde dolulukların arttığını belirten ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Nisanın ikinci haftasındayız. Hafta sonunda hava da oldukça güzeldi. Hatta denize giren misafirlerimiz vardı. Nisan ayı, turizmin başladığı aydır. Dolayısıyla turizm bu yıl için başlamış oldu. Aynı zamanda Ramazan ayındayız, önümüzde bayram var. Bayram rezervasyonlarımız devam ediyor. Erken rezervasyonlarımız, şu anda yüzde 20'leri aşmış durumda. Artık her şey son dakikalarda oluşuyor. Önümüzdeki haftadan itibaren rezervasyonların artmasını ve güzel bir bayram doluluğu bekliyoruz" diye konuştu.

"30 bine yakın yatağımızın 20 bini dolar diye umutlanıyoruz"

Mayıs ayında Çeşme'de havaların güzel geçtiğini ve denize girilebildiğini ifade eden ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Bayramla birlikte bazı 'beach'ler de açılıyor. Ilıca Plajı'nda hazırlıklar devam ediyor. Beş yıldızlı otellerimizin hepsi açıldı. Alaçatı ve Çeşme'deki butik otellerimizin büyük bir bölümü bayram hazırlıklarını tamamlamış ve bayram öncesi açmış olacak. Çeşme'deki 30 bine yakın yatağımızın 20 bini dolar diye umutlanıyoruz. Beklentilerimizi yüksek tutarak hazırlıklarımızı üst seviyelere çıkardık. Bayramla birlikte yaz sezonuna başlamış oluruz. Bayramın ardından 19 Mayıs var. Neredeyse bayram kadar talebin 19 Mayıs'ta da olmasını bekliyoruz. Daha şimdiden rezervasyon yaptıranlar var. Güzel bir sezon beklentimiz var. Geçen yılın bir hayli üstünde turizm sezonu yaşamış olacağız" diye belirtti. - İZMİR

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Yakup Demir, Ramazan, Bayram, Çeşme, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bayramda Çeşme otelleri dolacak - Son Dakika


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