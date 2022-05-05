Bayramiç zeytinyağı coğrafi ürün işareti aldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yetiştirilen zeytinlerden elde edilen zeytinyağı, bölgenin 9. coğrafi işaret tescilli ürünü oldu.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Başkan Selçuk Semizoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede üretilen birçok tarım ürününün, katma değeri yüksek potansiyele sahip olduğunu hatırlattı.

Çanakkale'de üretilen zeytinyağlarının ulusal ve uluslararası alanlarda markalaşmaya en uygun tarım ürünleri arasında yer aldığını anımsatan Semizoğlu, "Bayramiç Ziraat Odamızın girişimleri ve odamızın destekleriyle ilimizin 9. coğrafi işaretli ürünü olan 'Bayramiç zeytinyağı' bugün itibarıyla tescil edildi. Bizlere düşen bundan sonra Çanakkale'de üretilen zeytinyağının uluslararası bir marka olması için çalışmalar yaparak girişimlerde bulunmaktır. Bayramiç zeytinyağı tescil çalışmalarında başta Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen ise kentin tarımsal ürünlerini haksız rekabetten korumak ve özgünlüğünü tescilleyerek tarımsal ürünlerimize ayırt edici nitelikler kazandırmak adına Bayramiç Ziraat Odası başkanlığınca başvuru su yapılan Bayramiç zeytinyağının coğrafi işaret tescili olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kentte, 115 farklı ürünün üretildiğini, bu ürünlerden 47'sinin üretim miktarı bakımından ülke üretiminde ilk on sırada yer aldığını vurgulayan Üzen, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye Tarım ve Hayvancılığının lokomotif şehirlerinden biridir. Çanakkale'mizde, markalaşma niteliğine sahip pek çok değerimiz bulunuyor. Bayramiç zeytinyağımızın tescillenmesi ile ilimizde coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı 9'a yükselmiştir. Coğrafi işaret tescili sayesinde hem üreticilerimiz kazanacak hem de tüketicilerimiz doğru ürünle buluşacaktır. Bu yüzden ilimizde yürütülmekte olan coğrafi işaret tescil alma çalışmalarını çok önemsiyoruz. Bu bağlamda bölgemizle özdeşleşen ürünlerin coğrafi işaretli ürünler listesine girmesi, pazarın genişlemesi, güçlendirilmesi ve istihdamın artırılması için Çanakkale Ticaret Borsası olarak her zaman, destek olmaya devam edeceğiz."

Üzen, Çanakkale el halısı, Ezine peyniri, Bayramiç beyazı, Bayramiç elması, Bozcaada çavuş üzümü, Geyikli zeytinyağı, Yenice kırmızı biberi, Bayramiç tahin helvasının ardından Bayramiç zeytinyağının 9. tescilli ürün olduğunu ifade etti.

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan da Bayramiç zeytinyağının geçmişinin cumhuriyet tarihine denk geldiğini belirtti.

İlçenin sahip olduğu iklim koşulları, toprak yapısı ve su kaynakları sebebi ile de lezzet bakımından farklı özelliklere sahip zeytinyağının Kaz Dağlarının yeşil altını olarak sofraların baş tacı olacağını iddia eden Pehlivan, açıklamasında şöyle dedi:

"Bayramiç zeytinyağı, coğrafi işaret tescili ilçemize hayırlı olsun. Çanakkale'mizin 9, Bayramiç'imizin ise 4. coğrafi İşaretli ürünü üreticilerimize ilçemize bereketli kazançlar getirir inşallah. Rabbim çalışmalarımızın karşılığını almayı bizlere nasip etti. Bazı kişi ve kurumlar itiraz etse de, 'Bayramiç zeytinyağı tanınabilir değil' dese de Bayramiç zeytinyağı tanınabilirliğini bu tescille ispatladı. Geçmişi cumhuriyet tarihine dayanan bir coğrafi işaretli bir zeytinyağıdır."