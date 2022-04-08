Bazı hayvan hastalıklarına tazminat ödenmeyecek - Son Dakika
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Bazı hayvan hastalıklarına tazminat ödenmeyecek

08.04.2022 08:37
Bazı hayvan hastalıklarına tazminat ödenmeyecek

Bazı hayvan hastalıkları, tazminat verilecek hastalıklar arasından çıkartıldı.

Bazı hayvan hastalıkları, tazminat verilecek hastalıklar arasından çıkartıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "ısıl işlem" tanımı yürürlükten kaldırılırken, "kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, scrapie, sığırların süngerimsi beyin (BSE)" hastalıkları, tazminat ödenecek hastalıklar arasından çıkartıldı.

Ayrıca şarbon (antraks) hastalığı hariç resmi veteriner hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için de tazminat verilmeyecek.

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Tazminat, Gazete, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bazı hayvan hastalıklarına tazminat ödenmeyecek - Son Dakika


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