Bazı tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Kirişci, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "740 milyon 818 bin 713 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Kastamonu, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

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