Bddk: Bankacılık Sektörünün Takipteki Alacakları 159,1 Milyar Lirayı Aştı - Son Dakika
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Bddk: Bankacılık Sektörünün Takipteki Alacakları 159,1 Milyar Lirayı Aştı

16.03.2023 17:23
Bddk: Bankacılık Sektörünün Takipteki Alacakları 159,1 Milyar Lirayı Aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün takipteki alacakları 10 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 57 milyon lira artarak, 159 milyar 151 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün takipteki alacakları, 10 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 57 milyon lira artarak, 159 milyar 151 milyon liraya çıktı.

BDDK tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Mart itibarıyla 84 milyar 472 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 88 milyar 395 milyon liradan 8 trilyon 172 milyar 867 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 123 milyar 405 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,29 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 654 milyar 167 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TRİLYON 226 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

BDDK verilerine göre; tüketici kredileri tutarı, 10 Mart itibarıyla 23 milyar 317 milyon lira artışla 1 trilyon 226 milyar 166 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 374 milyar 340 milyon lirası konut, 58 milyar 846 milyon lirası taşıt ve 792 milyar 980 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

BANKALARIN BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARI DA YÜZDE 1,1 ARTTI

Taksitli ticari kredilerin tutarı 9 milyar 561 milyon lira artarak 998 milyar 717 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,1 artışla 519 milyar 641 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 264 milyar 684 milyon lirası taksitli, 254 milyar 958 milyon lirası taksitsiz oldu.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN TAKİPTEKİ ALACAKLARI 159,1 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 57 milyon lira artarak 159 milyar 151 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 138 milyar 986 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 5 milyar 885 milyon lira artışla 1 trilyon 762 milyar 145 milyon lira oldu.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Ekonomi Bddk: Bankacılık Sektörünün Takipteki Alacakları 159,1 Milyar Lirayı Aştı - Son Dakika


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