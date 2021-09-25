BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni bir banka kurulmasına izin çıktı. Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

300 MİLYON SERMAYESİ OLACAK

Buna göre, Inveo Yatırım Holding AŞ, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ, Inveo Portföy Yönetimi AŞ, Erhan Topaç ve Onur Topaç tarafından 300 milyon lira kuruluş sermayeli "Inveo Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verildi.

SERMAYENİN YÜZDE 75'İ INVEO YATIRIM HOLDİNG'İN

5 Temmuz 2021'de Gedik Grubu'nun bir iştiraki olarak kurulması planlanan Inveo Yatırım Bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na resmi başvuru yapıldığı açıklanmıştı. Yapılan yazılı açıklamada, bankanın sermayesinin yüzde 74,99'luk kısmı Inveo Yatırım Holding A.Ş.'ye, yüzde 25'lik kısmı ise Gedik Yatırım Menkul Değerler'e ait olacağı belirtilmişti. Geri kalan hisselerin ise, grup şirketlerinden Inveo Portföy Yönetimi, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç ve CEO'su Onur Topaç arasında paylaşılacağı kaydedilmişti.