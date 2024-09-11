BDDK'dan GSD Varlık Yönetim AŞ'ye İzin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), GSD Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.
BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan GSD Varlık Yönetim AŞ'ye ilişkin kurul kararı, Bankacılık Kanunu ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı.
Söz konusu şirkete kuruluş izni, 4 Nisan 2024'de verilmişti.
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