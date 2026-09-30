BDDK, Tera, Destek ve Hedef'in finans kuruluşlarının yönetimini TMSF'ye devretti

BDDK, Tera, Destek ve Hedef'in finans kuruluşlarının yönetimini TMSF'ye devrettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BDDK, Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'in yönetimlerini TMSF'ye devretme kararı aldı. Bu kararla adı geçen banka ve faktoring şirketlerinin yönetimi TMSF'ye devredilecek.
BDDK, Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring'in yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verdi
Kaynak: AA
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