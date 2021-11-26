Üye Girişi
Bebeklerde göz rengi oluşumu anne karnında 4. haftada başlıyor - Son Dakika

Bebeklerde göz rengi oluşumu anne karnında 4. haftada başlıyor

26.11.2021 10:46
Bebeklerde göz rengi oluşumu anne karnında 4. haftada başlıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Doktoru Doç.Dr. Sevil Karaman, "Bebeklerde göz rengi oluşumu anne karnında 4. haftada gelişme göstermeye başlıyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Doktoru Doç.Dr. Sevil Karaman, "Bebeklerde göz rengi oluşumu anne karnında 4. haftada gelişme göstermeye başlıyor. Doğduktan 1 ay sonra da yavaş yavaş değişmeye başlar. Genellikle 6 ile 9 ay arasında göz rengi değişimi durur. Ancak göz bebeği rengi kesinleşme süresi ise 12 ay hatta ileriki yaşlara kadar sürebilir. Bu kesinleşme süresi her bebeğin gelişimine bağlı olarak değişir." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada bebeklerin göz renginin oluşum aşamasına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman, bebeklerin göz renginin ilk haftalarda lacivert veya gri renkte olduğunu belirterek, bebeklerin göz renginin ilk dönemlerde kalıcı olmadığını, bir müddet sonra tam olarak kalıcı rengini aldığını aktardı. Bunun nedeninin rengi belirleyecek olan melanin pigmentinin henüz oluşmaması olduğunun altını çizen Karaman, şunları kaydetti:

"Vücut yapısı, saç rengi, saç şekli, cilt rengi, boy uzunluğu ve göz rengi gibi her bir özelliğe karakter denir. Anneden ve babadan gelen genlerin çekinik ya da baskın oluşu bu karakterleri belirler. Dolayısı ile bebeklerin göz rengi de ebeveynlerinden gelen genlerin etkisi oluşur. Anne ve baba kahverengi gözlere sahipse, daha önceki nesillerde de açık renkli göze sahip olan kimse yok ise bebeğin göz rengi kahverengi olur. Yine de kesin bir öngörüde bulunmak zor. Daha önce kuşaklar, çekinik gen taşıyor olabilir.

Gözde koyu renk, açık renge göre daha baskındır. Anne veya babadan sadece birinden bile koyu renk geni gelirse bebek koyu renkli göze sahip olur. Bebeğin açık renkli göze sahip olması için hem anne hem de babadan bu geni alması şarttır. Bu nedenle açık renk koyu renge göre daha nadir görülür. Bebeklerde göz rengi oluşumu anne karnında 4. haftada gelişme göstermeye başlıyor. Doğduktan 1 ay sonra da yavaş yavaş değişmeye başlar. Genellikle 6 ile 9 ay arasında göz rengi değişimi durur. Ancak göz bebeği rengi kesinleşme süresi ise 12 ay hatta ileriki yaşlara kadar sürebilir. Bu kesinleşme süresi her bebeğin gelişimine bağlı olarak değişir."

"Saç ve ten rengimizin belirlenmesi de yine melanin sayesinde olmakta"

Göz renginin ön tabakada yer alan melanin pigmentinin miktarına göre değişiklik göstereceğini ifade eden Karaman, iriste bulunan melanin pigmentinin göze rengini verdiğini aktardı. Karaman, melanin pigmentinin göz dışında, vücudun farklı bölgelerinde de bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Saç ve ten rengimizin belirlenmesi de yine melanin sayesinde olmaktadır. Melaninin kahverengi bir görünümü vardır. Açık tenli bebeklerde melanin miktarı daha azdır. Melanin pigmentinin bulunmaması ya da az bulunması durumunda, renkli göz olarak adlandırılan açık göz rengi ortaya çıkar. Melanin fazla ise göz rengi kahverengi, az ise yeşil ya da mavi gözlü olmaktadır. İrise yansıyan ışınların kırılmasıyla birlikte iriste renkli bir görünüm oluşur. Farklı ortamlarda farklı göz rengi olmasının sebebi ışığın kırılma farklılıkları olabilir."

Bazı bebeklerde iki göz rengi arasında farklılık olabileceğine de dikkati çeken Karaman, bu durumun fizyolojik olabileceği gibi altta yatan bir hastalığın belirtisi de olabileceğine karşın vakit kaybetmeden göz hekimine danışmak gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Üniversite, Karaman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bebeklerde göz rengi oluşumu anne karnında 4. haftada başlıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akşener'den Nurettin Nebati'nin gece yarısı paylaşımları için dikkat çeken yorum: Yeni Bakan adayı kendisi sanırım 11:00 Akşener'den Nurettin Nebati'nin gece yarısı paylaşımları için dikkat çeken yorum: Yeni Bakan adayı kendisi sanırım Alkole beklenen zam geldi! 10:47 Alkole beklenen zam geldi! En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira 10:32 En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira
Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu! 10:24 Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu! MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! 09:13 MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor 08:48 DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı 07:59 Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası 20:33 MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası

Son Dakika Haberleri
11:06 AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından
10:52 Hırsızlar sahibinin gözü önünde arabayı çaldılar
10:48 Çipli kimlik kartlarına e-imza yüklemesi başlıyor!
10:47 Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı
10:47 Alkole beklenen zam geldi!
10:32 En çok kalp hastalığı rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira
10:26 Çinli TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti!
10:25 Bu hafta vizyona giren filmler / 26 Kasım Cuma
10:23 Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!
10:23 Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Hırsızlar sahibinin gözü önünde arabayı çaldılar Hırsızlar sahibinin gözü önünde arabayı çaldılar         
10:53
Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti!         
10:37
Bu hafta vizyona giren filmler / 26 Kasım Cuma Bu hafta vizyona giren filmler / 26 Kasım Cuma         
10:26
AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek! AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek!         
10:14
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı         
16:03
Kurye, apartman sakinini öldürdü Kurye, apartman sakinini öldürdü         
15:23
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz         
15:22
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı         
14:59
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 11:11:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bebeklerde göz rengi oluşumu anne karnında 4. haftada başlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement