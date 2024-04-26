BEBKA'nın ev sahipliğinde 'Startup Yatırımcısı Nasıl Olunur?' programı Bursa'da gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

BEBKA'nın ev sahipliğinde 'Startup Yatırımcısı Nasıl Olunur?' programı Bursa'da gerçekleştirildi

BEBKA\'nın ev sahipliğinde \'Startup Yatırımcısı Nasıl Olunur?\' programı Bursa\'da gerçekleştirildi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından düzenlenen 'Startup Yatırımcısı Nasıl Olunur?' programı, Bursa'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda, startup yatırımları konusunda bilgiler sunulurken, başarılı yatırımcılar ve girişimciler deneyimlerini paylaştı. Ayrıca, ağ kurma fırsatlarıyla katılımcıların etkileşimde bulunması sağlandı.

26.04.2024 10:56
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ev sahipliğinde in4startups dijital platformunun koordinasyonunda gerçekleşen "Startup Yatırımcısı Nasıl Olunur?" programı, Bursa'da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Girişimciler ve yatırımcılar arasında değerli bir buluşma olan ve BEBKA'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Startup Yatırımcısı Nasıl Olunur?" programı, Bursa'da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Program boyunca katılımcılara, startup yatırımları konusunda bilgiler sunulurken, gerçek yaşamdan alınmış örneklerle yatırım süreçleri detaylı bir şekilde işlendi. Alanında uzman pek çok konuşmacı, geçmişte gerçekleştirdikleri başarılı yatırımları ve yatırımcı ile girişimci arasındaki ilişkilerin nasıl kurulup sürdürülmesi gerektiğini katılımcılarla paylaştı.

Programda konuşan BEBKA Planlama Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren BEBKA'nın girişimcilik ve yatırım ekosistemine sağladığı destekler ve programlardan bahsetti.

Ardından in4startups kurucu ortağı Ahmet Sefa Bir,sunulan yenilikçi hizmetleri anlatırken, Asya Ventures Yönetici Ortağı Şerafettin Özsoy da Startup Yatırımcısı Nasıl Olunur? konusunda bilgiler verdi.

Program daha önce başarılı bir yatırım süreci geçirmiş Bursalı CoolREG firmasının yatırım alma süreçlerinin girişimci, yatırımcı ve hukuki yönden ele alındığı panelle son buldu.

Programın sunduğu ağ kurma fırsatları, katılımcılara benzer düşünen profesyoneller ve potansiyel yatırımcılarla etkileşimde bulunma imkanı tanıdı. Etkinlik, Bursa ve çevre illerdeki girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine ve startup yatırımcılığına ilgi duyan bireysel yatırımcıların farkındalıklarının artırılmasına katkı sağladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Eskişehir, Bilecik, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BEBKA'nın ev sahipliğinde 'Startup Yatırımcısı Nasıl Olunur?' programı Bursa'da gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEBKA'nın ev sahipliğinde 'Startup Yatırımcısı Nasıl Olunur?' programı Bursa'da gerçekleştirildi - Son Dakika
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