Bedaş: İstanbul Avrupa Yakası'nda İlk 6 Ayda Elektrik Tüketimi Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 9,7 Arttı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) verilerine göre, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yılın ilk yarısında, elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artarak 13 milyar 656 milyon kilowatt saate (kWh) ulaştı. Söz konusu dönemde elektrik tüketiminin en çok arttığı ilçe yüzde 30,91 ile Beyoğlu oldu. Beyoğlu'nu yüzde 21,52 ile Bakırköy, yüzde 20,63 ile Fatih, yüzde 15,71 ile Şişli ve yüzde 13,14 ile Beşiktaş izledi.

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 5,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ, "Yılın Enleri Raporu"nun 2022 ilk 6 ayına ilişkin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ilk yarıda Avrupa Yakası'nda en yüksek tüketim artışı, ticarethanelerden geldi.

YILIN İLK YARISINDA AVRUPA YAKASI'NDA TÜKETİM YÜZDE 9,7 ARTTI

BEDAŞ'ın hizmet bölgesindeki abonelerinin tüketimlerinden hareketle hazırladığı rapora göre; pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamaların kalkmasının etkisiyle yılın ilk yarısında Avrupa Yakası'nda faturalanan tüketim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 arttı. 2021 yılının ilk 6 ayında 12 milyar 448 milyon kWh elektrik tüketilen bölgede, bu rakam 2022'nin ilk yarısında 13 milyar 656 milyon kWh'ye ulaştı.

SANAYİ ABONELERİNİN ELEKTRİK TÜKETİMİ GEÇEN YILIN İLK 6 AYINA GÖRE YÜZDE 4,67 ARTTI

Avrupa Yakası'nda ilk 6 ayda elektrik tüketiminde en büyük artış ticarethane abonelerinde gözlendi. Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde 2021'in ilk yarısında da uzun süre kapalı kalan birçok işletmenin bu yıl normal çalışma düzenine girmesiyle ticarethane abonelerinin elektrik tüketimi yüzde 20,65 artışla 4 milyar 824 milyon kWh'den 5 milyar 820 milyon kWh'ye çıktı. Sanayi abonelerinin elektrik tüketimi de geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 4,67 artarak 3 milyar 470 milyon kWh olarak ölçüldü.

6 AYIN EN YÜKSEK TÜKETİMİ 19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANDI

BEDAŞ'ın raporunda, 2022'nin ilk yarısında en yüksek ve en düşük elektrik tüketiminin yaşandığı günler de yer aldı. Buna göre, 2021 yılında en yüksek tüketim 91 milyon 730 bin kWh ile 16 Şubat Salı günü iken bu yıl en yüksek tüketim 96 milyon 483 bin kWh ile 19 Ocak Çarşamba günü yaşandı. Yılın ilk 6 ayında en düşük elektrik tüketiminin olduğu gün ise 47 milyon kWh ile 2 Mayıs Pazartesi oldu. Geçen yıl ilk altı ayda en düşük tüketim 44 milyon 202 bin kWh ile 13 Mayıs Pazartesi'ydi.

İSTANBUL'UN MERKEZ İLÇELERİ YENİDEN CANLANDI

BEDAŞ'ın verilerine göre, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeler içinde yılın ilk altı ayında 2021'in aynı dönemine göre elektrik tüketiminin en çok arttığı ilçe yüzde 30,91 ile Beyoğlu oldu. Beyoğlu ilçesinin tüketimi geçen yıla göre 94 milyon kWh artarak 307 milyon 309 kWh'den 402 milyon 287 kWh'ye ulaştı. En yüksek artış oranında Beyoğlu'nu yüzde 21,52 ile Bakırköy, yüzde 20,63 ile Fatih, yüzde 15,71 ile Şişli ve yüzde 13,14 ile Beşiktaş izledi.

AVRUPA YAKASI'NDAKİ TOPLAM TÜKETİMİN YÜZDE 10,7'Sİ ESENYURT'TAN GELDİ

İlk yarıda en yüksek tüketim son yıllarda her zaman olduğu gibi yine Esenyurt'tan geldi. Esenyurt ilçesinin toplam tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,27 artarak 1 milyar 469 milyon kWh'ye ulaştı. Böylece Avrupa Yakası'nda ilk altı aydaki toplam tüketimin yüzde 10,7'si Esenyurt'tan gelmiş oldu. Pandemi döneminde İstanbulluların yoğun ilgi göstermesi ile tüketimde büyük artışlar yaşanan Silivri, Çatalca gibi ilçelerde normale dönüş gözlendi. İlk altı ayda tüketimin en az arttığı ilçeler listesinde yüzde 3,55 ile Avcılar ilk sırada gelirken onu yüzde 4,25 ile Silivri takip etti. Çatalca'da tüketim artışı yüzde 6,82 seviyelerini buldu.