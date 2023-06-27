Bedelli askerlik ücreti 140 bin lirayı aşabilir - Son Dakika
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Bedelli askerlik ücreti 140 bin lirayı aşabilir

Bedelli askerlik ücreti 140 bin lirayı aşabilir

27.06.2023 15:29

2023 yılının ilk çeyreğinde 104 bin TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücretinin, temmuz ayında memur maaşına yapılacak zamla birlikte 140 bin lirayı bulacağı tahmin ediliyor.

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte bu orana endeksli olan bedelli askerlik ücreti de değişecek. En düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı açıklanırken; son olarak 104 bin lira olarak belirlenen bedelli ücretinin, temmuzda 140 bin lirayı aşacağı konuşuluyor. Açıklanacak net rakam, yıl sonuna kadar geçerli olacak.

YILDA 2 KEZ ZAM GELİYOR

26 Haziran 2019 tarihindeki yeni askerlik kanunu ile kalıcı hale getirilen bedelli askerlik ücretine, her yıl 2 kez zam geliyor. Memur maaşlarına yapılan zamma endeksli bedelli ücreti son olarak ocak ayında 104 bin lira olarak duyurulmuştu. Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağının açıklanmasının ardından bedelli ücretinin de 140 bin lirayı bulabileceği, hatta aşabileceği konuşuluyor.

33 BİN LİRA İLE BAŞLAMIŞTI

2019 Temmuz'unda 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 Ocak-Haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı, 2022'nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücretini 55 bin 194 TL uyguladı, Temmuz 2022'de 80 bin 64 lira oldu.

YORUMLAR
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En düşük memur maaşı 22 bin TL olunca, diğer kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Masada tek formül var En düşük memur maaşı 22 bin TL olunca, diğer kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak? Masada tek formül var

Bedelli Askerlik 2023, Memur zammı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bedelli askerlik ücreti 140 bin lirayı aşabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bedelli askerlik ücreti 140 bin lirayı aşabilir - Son Dakika
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